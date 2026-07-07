La nueva filtración del iPhone Air 2 viene cargada de buenas noticias

El pasado año, Apple estrenaba una nueva gama de iPhone, la más ligera y delgada de su historia, con el iPhone Air 2. Este teléfono llegaba con el diseño como gran reclamo y atractivo, aunque esto no fue suficiente para que los seguidores de Apple apostaran masivamente por él. Ha habido dudas, como les ha pasado a muchos fabricantes, de seguir adelante con la gama, por las bajas ventas de este tipo de dispositivos. Y es que el primer iPhone Air contaba con muchas carencias, que ahora parece que van a ser solventadas por Apple, al menos eso es lo que nos anticipa esta interesante filtración.

Mejoras en los puntos clave

La filtración proviene de uno de los filtradores con mejor reputación del mercado, de esos en los que puedes confiar prácticamente al 100% de que lo que está anticipando se convertirá en realidad, hablamos de Digital Chat Station. Este ha desvelado, seguramente al estar cerca de la cadena de suministro de Apple en China, las principales novedades del iPhone Air 2, y por tanto, confirmando algunas de sus grandes novedades.

Empezando por su batería, que será más grande, esta llegaría con una capacidad de 3500 mAh, que son prácticamente 400 mAh más que los de su predecesor, lo que sin duda puede darle muchas más horas de autonomía al teléfono, si tenemos en cuenta que es seguro que la eficiencia energética del nuevo procesador Apple A20 Bionic será mucho mayor, y por tanto necesitará de menos cantidad de energía para ofrecer un rendimiento superior.

La otra gran mejora vendría de la mano de la cámara de fotos, que pasaría a ser dual, recordemos que la primera generación cuenta con un solo sensor de cámara. Este seguiría siendo el de 48 megapíxeles, pero vendría acompañado de un ultra gran angular, por lo que por fin tendremos una cámara a la altura, seguramente con una calidad similar a la del actual iPhone 17, o el futuro iPhone 18, que también son duales.

Respecto de la pantalla, tendría una diagonal de 6,55 pulgadas, con una tasa de refresco de 120 Hz, o lo que es lo mismo, ProRes, esto es algo que hasta hace poco no estaba disponible en todos los iPhone. Por otro lado, también ofrecerá reconocimiento facial tridimensional gracias al Face ID. Así que parece que el teléfono será bastante mejor que su primera generación, sobre todo en esos aspectos donde los usuarios más se han quejado de que eran esenciales, además de ese diseño ultrafino y ligero.

Y es que recordemos que el iPhone Air presume de un grosor de tan solo 5,6 mm, de los más delgados del mercado, y su peso es de tan solo 165 gramos, de media como 40 gramos menos que la mayoría de móviles de su categoría, por lo que es un móvil realmente cómodo de llevar encima, tanto por el grosor como por el reducido peso. Y parece que la segunda generación conservará todo eso, pero con unas mejores especificaciones.