El Redmi Note 14 5G se lanzará globalmente la próxima semana con una cámara adicional

El móvil más esperado de la gama media de Xiaomi está muy cerca de llegar al mercado occidental, algo que ahora sabemos gracias a las informaciones oficiales que ha publicado el propio fabricante. El Redmi Note 14 5G se presentó hace unas semanas en el mercado chino, y ahora parece que está más cerca de lanzarse fuera del país asiático. Y por tanto esperamos, que también se agilice su lanzamiento en España en cuestión de días.

Lanzamiento fuera de India

Xiaomi ha anunciado, al menos en India, que en aquel país el Redmi Note 14 5G se va a presentar el próximo lunes 9 de diciembre, por lo que quedan apenas 72 horas para que este teléfono sea oficial.

Un móvil con ciertas incógnitas

La realidad es que no está claro cómo va a llegar este teléfono a España, ya que tenemos la experiencia de otros modelos de esta gama que se han lanzado en España bajo la enseña de POCO, y todavía no lo tenemos del todo claro. Por un lado, el Redmi Note 14 5G lanzado en China se lanzará en India como POCO M7 Pro 5G, y lo más curioso es que en India el Redmi Note 14 5G no será el mismo modelo que en China, y por tanto será diferente de este nuevo POCO.

Desde luego parece un tanto confusa la estrategia de Xiaomi, pero no es la primera vez que nos brinda estos vaivenes en nomenclaturas y diferenciación entre modelos. Las imágenes publicadas ahora por Xiaomi para anunciar el próximo de este teléfono en India contienen un aspecto visual un tanto sorprendente, y es que este modelo llega con una cámara trasera adicional que no tiene el Redmi Note 14 5G lanzado en China.

Sobre las especificaciones de este teléfono, se espera que en la cámara de fotos haya un sensor principal de 50 megapíxeles, acompañado de un sensor ultra gran angular de 16 megapíxeles y de uno de profundidad de 2 megapíxeles. Delante el sensor sería de 16 megapíxeles. Respecto del rendimiento, este dependería de un procesador Dimensity 7025 Ultra de MediaTek. Su pantalla será de tecnología OLED, con un tamaño de 6,67 pulgadas y una tasa de refresco de 120Hz.

En términos de batería, contaría con una capacidad de 5110mAh, con una potencia de carga de 45W. Otros aspectos serán un lector de huellas lateral, Wifi de doble banda, Bluetooth 5.3, NFC para pagos móviles y conector USB tipo C. Un teléfono que debería estrenarse con HyperOS basado en Android 14 como sistema operativo, aunque todavía nos falta un poquito para que la versión con Android 15, HyperOS 2.0, vea la luz fuera de China.

En sus teaser, Xiaomi ha mostrado claramente el diseño del nuevo teléfono, y son evidentes los cambios en el módulo de cámara. Donde ahora, en el lugar donde estaba el flash LED, se encuentra un tercer sensor, y al lado de este, el flash LED con un factor de forma alargado y ovalado. Veremos cuándo llega a España, donde de momento no hay noticias por parte de Xiaomi.