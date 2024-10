El Redmi Note 14 sumará un modelo aún más económico en Europa

Hace un mes que se presentaban en China los Redmi Note 14, la nueva gama media de Xiaomi, que cuenta con tres modelos de conectividad 5G. Que van a llegar a Europa es algo que sabemos desde hace tiempo, entre otras cosas porque se han ido filtrando en diferentes certificaciones a nivel internacional, y porque lo lógico es que los chinos lancen en nuestro país una de sus gamas medias más populares. Pero en esta ocasión hemos conocido algo interesante, y es que estos tres teléfonos llegarán acompañados de un cuarto modelo a nivel global, y probablemente también a España.

Un modelo más barato en camino

Eso es lo que sugiere la última certificación donde se han dejado ver estos teléfonos. Y es una de las más importantes, la base de datos de IMEI, que ha registrado no tres sino cuatro nuevos modelos. Y es que además de los que ya conocemos de China, se ha colado en el listado de la base de datos el modelo 24116RACCG, que no es otro que el Redmi Note 14 Pro 4G. Por lo que a nivel global habrá una versión con conectividad 4G. Esto sí o sí significa algo, y es que el teléfono sería más barato que sus compañeros de gama, ya que esta conectividad menos avanzada es clave para ello.

Los nuevos Redmi Note 14 | Xiaomi

Lo que se sabe hasta ahora es que este modelo contará con un procesador de MediaTek, algo que no nos debería extrañar, ya que hemos visto cómo durante los últimos años la marca ha integrado en su gama media generalmente modelos Helio G de diferentes numeraciones, que son procesadores que precisamente no cuentan con conectividad 5G, y sí con 4G. El pasado año, el Redmi Note 13 Pro 4G, llegaba al mercado con un procesador MediaTek Helio G99 Ultra, por lo que no nos debería extrañar que este año sea un modelo similar, si no el mismo exactamente, ya que no es probable que se salgan de una gama Helio.

Es habitual que los fabricantes cambien este tipo de componentes de una región a otra, y es que los gustos y preferencias de los distintos mercados son bastante diferentes entre sí. Hay mercados donde los procesadores 4G ya no tienen tanta demanda, y otros donde por rango de precio es necesario partir de un coste más bajo, de ahí estos cambios tan súbitos de un mercado a otro. En este caso se espera que los nuevos Redmi Note 14 se presenten dentro de poco en el mercado mundial, y en España.

Lo normal es que los tengamos entre nosotros a finales de este mes o a comienzos del que viene. Justo para el Black Friday, una fecha propicia para un buen volumen de ventas inicial con ofertas de lanzamiento y con la mirada puesta en las Navidades. Sea como fuere, en Europa tendremos ración adicional de los nuevos móviles de gama media de Xiaomi, tal y como demuestra una fuente tan fiable como la base de datos más importante cuando hablamos de smartphones.