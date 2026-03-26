El Samsung Galaxy Z Fold8 Wide muestra su diseño ancho en imágenes

Si hace unas horas os mostrábamos el aspecto del futuro Samsung Galaxy Z Fold8 gracias a varias imágenes, donde se podían apreciar pocos cambios, en este caso las sensaciones son muy diferentes. Porque estamos ante un Fold verdaderamente diferente a todos los que hemos conocido hasta ahora, y que tendría un objetivo bastante claro, el de plantar cara al primer iPhone plegable, que llegará con un factor de forma diferente a lo habitual en este segmento.

Un Fold mucho más ancho que alto

No sabemos si tiene que ver, pero Samsung es actualmente el principal fabricante de pantallas plegables para el primer iPhone plegable, por lo que es evidente que la firma tiene información sobre cómo será el terminal de Apple. La realidad es que una vez más ha sido el reputado filtrador @Onleaks quien ha desvelado las imágenes en forma de render con altísimo detalle y en alta resolución.

En estas imágenes queda claro que el diseño de este Fold es muy diferente del habitual, y que nos ofrece un factor de forma mucho más ancho. Por algo la denominación de Fold8 Wide no es casual, aunque no sea oficial, ya que remite directamente a la forma más ancha de su panel. En las imágenes, mientras que la pantalla interna plegable tiene un aspecto similar a lo que vemos en otros modelos de este tipo, es cuando vemos su parte externa cuando notamos grandes diferencias.

Se puede apreciar perfectamente cómo la pantalla externa es mucho más ancha de lo habitual, y si nos fijamos en la proporción de tamaño del módulo de cámara respecto del resto de la parte trasera, también podemos apreciar que esta es mucho más baja que en un modelo tradicional. El origen de este formato, para Apple, tiene que ver con ofrecer una experiencia a sus usuarios más similar a la de un iPad, pero de bolsillo. Por lo que es de esperar que en términos de software la experiencia sea mucho más similar a la de sus tabletas, al menos en la pantalla plegable.

Aquí es de esperar que sea más similar a la interfaz de una tableta de Samsung. Sobre las especificaciones, la pantalla plegable será algo más pequeña, de 7,6 pulgadas, mientras que la verdadera diferencia la notamos en la externa, que tendrá un tamaño de solo 5,4 pulgadas, aproximadamente una pulgada más pequeña que la de un smartphone tradicional.

Aparte de estas pantallas, parece que este teléfono será muy similar al Galaxy Z Fold8, con el potente procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Así como una batería más grande, de 5000mAh, y potencia de carga de 45W. Por último, el filtrador nos ha desvelado las dimensiones de esta nueva versión. Estas serían de 123,9 x 164,4 x 4,9 mm desplegado, así como de 123,9 x 82,2 x 9,8 mm cuando está plegado.