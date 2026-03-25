Samsung estrena los Galaxy A57 y Galaxy A37 en España

Sin duda son dos de los móviles de gama media más esperados en España, la nueva generación de los Galaxy A llegan para situarse en la parte más alta de su gama media más accesible. Dos teléfonos que una vez más llegan con fichas técnicas muy solventes a un precio razonable. Samsung los describe como unos móviles de nivel profesional que tienen un precio alucinante, algo que vamos a comprobar a continuación.

Precio y disponibilidad

De momento los coreanos, a pesar de presumir de que tendrán un precio alucinante, no han desvelado cuál será. Eso sí, han detallado que se pondrán a la venta en nuestro país el próximo 10 de abril, aunque a un precio por determinar todavía. Las versiones disponibles del Samsung Galaxy A57 5G serán las de 8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB y 12+512 GB, mientras que el Samsung Galaxy A37 5G se ofrecerá en 6+128 GB, 8+128 GB, 8+256 GB y 12+256 GB. El primero estará disponible en Azul oscuro, Gris, Azul Claro y Lila, mientras que el segundo hará lo propio en Verde oscuro, Gris, Lavanda y Blanco.

Gama media con funciones avanzada

Así es como Samsung describe sus dos nuevos terminales, unos teléfonos que presumen de características de primer nivel, sobre todo a nivel de IA, a pesar de que son dos teléfonos claramente dirigidos a un público más amplio y con más sensibilidad por el precio. En el caso del Samsung Galaxy A57 5G, tenemos una pantalla de 6.57 pulgadas Super AMOLED+ con hasta 120 Hz de tasa de refresco y tecnología Vision Booster.

Samsung Galaxy A57 5G | Samsung

La cámara de fotos cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles, acompañado de un ultra gran angular de 12 megapíxeles y un sensor macro de 5 megapíxeles, mientras que la cámara delantera para hacer selfies es de 12 megapíxeles. A nivel de batería nos ofrece una capacidad de 5000mAh, con una carga rápida que consigue recargar el 60% en media hora.

Su procesador no lo ha desvelado Samsung, pero debería ser la siguiente generación del Exynos 1580 de su predecesor. Un móvil que presume de certificación IP68, la máxima protección frente al agua y el polvo, así como toda la seguridad de Samsung Knox. Se estrena con Android 16 bajo la capa de personalización One UI 8.5.

Samsung Galaxy A37 5G | Samsung

Por su parte el Samsung Galaxy A37 5G llega con una pantalla Full HD+, también con tecnología Super AMOLED con hasta 120 Hz de tasa de refresco y tecnología Vision Booster. La cámara ofrece algunas características inferiores, sobre todo en el ultra gran angular, que aquí es de 8 megapíxeles, mientras que el sensor principal es el mismo de 5 megapíxeles, y el macro de 5 megapíxeles. Su cámara selfie es de 12 megapíxeles.

La batería también ofrece una capacidad de 5000mAh con similares características de carga. Igualmente es resistente al agua y polvo con la certificación IP68, mientras que Android 16 también está presente bajo la capa One UI 8.5.

Vienen cargados de IA

Sin duda es uno de sus puntos fuertes, porque ambos tienen poco que envidiar en este aspecto a los modelos más avanzados, con Galaxy AI. Porque incluyen características como Transcripción de voz, que permite transcribir y traducir rápidamente grabaciones de llamadas o reuniones, y convertir audios del buzón de voz a texto en la aplicación Grabadora de voz.

Con Selección con IA se puede extraer texto o crear de contenido al mantener pulsado el panel lateral, permitiendo también arrastrar y soltar imágenes hacia Notas de Samsung o el Editor de fotos También hay Borrador de objetos en la edición de fotos. Así como herramientas de Filtros y Sugerencias de edición para retocar imágenes. Y por supuesto, el popular, Circle to Search de Google.