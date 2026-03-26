El iPhone con cámara de 200 megapíxeles está más cerca

La cámara de los iPhone siempre se ha supuesto que es de las mejores del mercado, para muchos la mejor. Pero la realidad es que de unos años a esta parte los fabricantes chinos han dado un salto de gigante en este aspecto tan importante de todo smartphone. Ya no solo incorporan grandes sensores de 200 megapíxeles, sino que ya se permiten el lujo de añadir hasta dos sensores de este tamaño. Apple de momento ha apostado solo por sensores como máximo de 48 megapíxeles, y aunque no siempre más píxeles es sinónimo de más calidad, sí es un buen indicador. Ahora conocemos que Apple ya está probando sensores de 200 megapíxeles para sus iPhone.

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Qué iPhone lo estrenará?

Es la pregunta que nos hacemos todos, pero primero vamos a la filtración en sí. Esta la ha compartido uno de los filtradores más reputados del mercado y con un mayor porcentaje de acierto en sus previsiones, como es Digital Chat Station. Este ha desvelado que los californianos ya prueban un sensor de 200 megapìxeles con un tamaño de 1/1,2 pulgadas, que sería el mismo que ya estaría probando también, a punto de lanzarse, el Oppo Find X9 Ultra.

Este sería más grande que el sensor de este tipo presentado por Oppo en los Find X9 Pro, que eran también de 200 megapíxeles, pero con unas dimensiones inferiores. No es la primera vez que el filtrador habla de esto, ya que anteriormente había apuntado a que ya contemplaba con la cadena de suministro la introducción de un sensor de estas características.

Otras fuentes han apuntado también a que Apple trabajaba en sensores de este tamaño, pero en aquel caso daba un plazo bastante amplio para la incorporación de ese sensor en un iPhone, nada menos que para el año 2028. Eso nos llevaría por lo menos al iPhone 21, ya que esperamos que en 2027, con el 20 aniversario del iPhone, Apple salte a esa numeración para sus teléfonos.

Así que de momento no está muy claro cuándo va a incorporar Apple este nuevo sensor de 200 megapíxeles a sus teléfonos, pero parece que va para largo. De momento parece que están trabajando en perfeccionar sus actuales sensores de 48 megapíxeles, que todavía tienen margen de mejora, ya que aunque hacen excelentes fotos, no están al nivel de la competencia china o coreana.

Los sensores de 200 megapíxeles ya son veteranos en el mercado, de hecho Samsung los estrenó en el año 2023, y desde entonces no solo se han visto entre los topes de gama, sino que varios móviles de gama media de la marca y de su competencia han integrado estos sensores desarrollados por Samsung. Normalmente este gran tamaño de los sensores se asocia a dos ventajas claras a la hora de hacer fotos.

Por un lado, al ser mucho más grande, se obtienen fotos de un mayor tamaño, lo que quiere decir que una porción de la escena se puede capturar con mucho más detalle. Y también en fotos de escenas con poca luz, se obtiene más información en general de la escena, y se puede aumentar el detalle y nitidez.