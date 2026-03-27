Una imagen del lince ibérico gana el Premio del Público del Wildlife Photographer of the Year 2026

El concurso Fotógrafo de Vida Silvestre del Año, uno de los certámenes internacionales más prestigiosos en fotografía de naturaleza, ha anunciado como ganador del Premio del Público Nuveen 2026 al fotógrafo austríaco Josef Stefan. Su imagen, tomada en Torre de Juan Abad (Ciudad Real), muestra a un lince ibérico en interacción con su presa.

La fotografía, titulada Flying Rodent, se ha impuesto a otras 23 finalistas seleccionadas entre 60.636 imágenes procedentes de 113 países y territorios, además de las 100 fotografías premiadas en la edición principal anunciada en octubre de 2025.

La selección ha sido realizada por un jurado internacional de expertos en fotografía, conservación, ciencia y vida silvestre, junto con elMuseo de Historia Natural de Londres, organizador del concurso.

Stefan logró la imagen tras dos semanas de observación desde un escondite. En la escena se aprecia a un lince joven lanzando un roedor al aire antes de capturarlo y consumirlo, un comportamiento habitual en la especie que se prolongó durante unos 20 minutos.

© Alexandre Brisson, Wildlife Photographer of the Year

Otras cuatro imágenes, entre las más votadas

Entre las fotografías destacadas figuran también la de un grupo de flamencos sobre un fondo industrial en Namibia, una osa polar con sus crías en la bahía de Hudson (Canadá), dos cachorros de oso jugando en una carretera del Parque Nacional Jasper (Canadá) y un ciervo sika (Cervus nippon) transportando la cabeza de un rival tras un enfrentamiento.

Josef Stefan, ganador del Premio del Público, dice: "El camino para capturar esta imagen fue más que una simple aventura fotográfica; fue la búsqueda de un sueño que me ha acompañado durante años: encontrarme con el lince ibérico, uno de los felinos salvajes más raros y amenazados del mundo. A principios de los años 2000, esta especie estaba al borde de la extinción. Hoy hay más de 2.000 ejemplares gracias a los esfuerzos continuos de conservación. El lince ibérico es un símbolo vivo de esperanza, que demuestra lo que puede lograrse cuando asumimos la responsabilidad, actuamos de forma consciente y centramos nuestra atención donde más se necesita. Ganar este premio y poder dar visibilidad a este mensaje es el mayor hito de mis 30 años como fotógrafo de naturaleza".

Por su parte, el director del Museo de Historia Natural de Londres, Douglas Gurr, señala: "Ha sido maravilloso ver cómo se han ido sumando los votos para elegir el conjunto de fotografías que se mostrarán en nuestra exposición principal aquí, en el Museo de Historia Natural. Ya fuera mostrando comportamientos fascinantes o transmitiendo una historia impactante, la selección de imágenes de este año ha sido realmente excepcional. ¡Gracias a todos los que han votado!".

La imagen ganadora y las cuatro finalistas se exhibirán hasta el 12 de julio de 2026 en la exposición del certamen en el Museo de Historia Natural de Londres, junto al resto de fotografías premiadas en la edición principal.

© Christopher Paetkau, Wildlife Photographer of the Year