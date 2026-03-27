El modo de búsqueda en vivo de Google llega a España, ¿cómo funciona?

Google ha anunciado hoy una enorme mejora en su buscador, que nos va a permitir usar el modo IA de una forma totalmente distinta, y muy similar a como ya usamos Gemini. Se trata del modelo en vivo, que Google denomina Search Live, y que básicamente nos permite hacer las búsquedas desde diferentes modalidades. Se trata por tanto de una búsqueda multimodal que es más interactiva que nunca. Esta ahora se expande a nivel mundial, y llega también a España.

¿Cómo funciona este nuevo Search Live?

El modo de Búsqueda Live se expande a todos los lugares donde ya está disponible el modo IA, en más de 200 países. De esta manera a partir de ahora vamos a poder hacer búsquedas de una forma totalmente nueva. Tanto es así, que a la hora de buscar contenidos, vamos a poder usar no solo el texto tradicional, sino que también se añaden la voz y la cámara del teléfono.

Búsqueda Live en acción | Google

Por tanto, podemos mantener una conversación directamente con el buscador para ir conociendo los resultados de las peticiones que le hacemos en tiempo real, de la misma manera que funciona el modo de conversación en vivo con Gemini. Google ha podido implementar este nuevo modo de búsqueda, más interactivo, gracias al uso de su nuevo modelo de inteligencia artificial, Gemini 3.1 Flash Live.

Con este nuevo modelo se puede conseguir una interacción más natural con la IA, sobre todo en un proceso tan complejo como el de la búsqueda, que no sólo necesita proporcionar resultados precisos, sino también rápidos, y para ello es necesario que la conversación siempre sea lo más fluida posible. A la hora de usar el nuevo Search Live, solo tenemos que abrir la app de Google en Android o en iOS.

Una vez dentro, vamos a poder visualizar un nuevo icono, muy similar al de Gemini Live, que se encuentra debajo de la barra de búsquedas, entre el botón del Modo IA y el de búsqueda a partir de una imagen. Una vez dentro de este modo, podemos elegir introducir la búsqueda mediante la voz, o bien usar la cámara del teléfono para que el buscador tome conciencia de lo que estamos viendo en ese momento, y nos de contexto o nos cuente los detalles de eso que no conocemos.

Así que la búsqueda en este modo cobra una dimensión completamente nueva, aunque ya familiar para muchos de los que hemos utilizado ya el modo Live de Gemini. Por tanto esta nueva manera de buscar realmente son varias diferentes, y maximizan las herramientas a nuestro alcance dentro del smartphone, con una mayor capacidad para ser más creativos con las búsquedas, y quizás encontrar respuestas a cuestiones que antes hubiera sido muy difícil describir al buscador.

Una nueva manera de buscar que demuestra que Google cada vez está más avanzada en todos los aspectos de la IA en lo que se refiere a su relación con el gran público, ya no solo con el despliegue masivo de Gemini, sino con su integración en el buscador más utilizado en todo el planeta, al que tendrán acceso miles de millones de personas.