Los Realme P4 llegan a España con enormes baterías

Hace unos días precisamente os contábamos que Realme había lanzado nuevos móviles con unas características muy interesantes, sobre todo a nivel de batería, con grandes capacidades. Y si algo no se le puede reprochar a la firma china es que tarde en lanzar sus dispositivos en nuestro país. Porque apenas unos días después de su lanzamiento asiático, han anunciado que los Realme P4 ya están disponibles en España, vamos a conocer todos los detalles.

Precio y disponibilidad

Son dos modelos los que llegan a nuestro país. Por un lado, tenemos el Realme P4 Lite, que parte de los 159 euros, en una versión de 4GB+128GB, mientras que el precio es de 179 euros para la versión de 4GB+256GB. En el caso del Realme P4x, tenemos una versión que parte de los 219 euros, con 4GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Pero serán aún más baratos durante el Prime Day; concretamente, el Realme P4 Lite rebajará su precio hasta los 129 euros en la versión de 128 GB y a 139 euros en la versión de 256 GB). En el caso del Realme P4x, partirá de un precio promocional de 199,99 €.

Ficha técnica de los nuevos Realme P4 Lite y P4x

Las baterías son las estrellas de estos dispositivos, porque en el caso del Realme P4x tenemos una enorme, de nada menos que 7500 mAh de capacidad. En el caso del Realme P4 Lite, esta es más pequeña, pero muy capaz igualmente, porque llega hasta los 6600 mAh . El P4x puede mantener la salud óptima de su batería durante un período de hasta 7 años, logrando superar sin problemas los 1.600 ciclos de carga.

Realme P4 Lite | Realme

De forma similar, el P4 Lite nos brinda hasta 6 años de buena salud de batería incluso cuando hay condiciones ambientales extremas, funcionando igualmente en un rango de temperaturas que va desde los -20ºC hasta los 53ºC. Pero hay más, porque a pesar de su precio ajustado, nos puede ofrecer unas características de primer nivel en su rendimiento. Empezando por su pantalla, perfecta para jugar a nuestros juegos favoritos.

En los dos teléfonos tenemos una gran pantalla de 6,8 pulgadas que cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de hasta 900 nits. El rendimiento es el mejor posible con este rango de precio gracias a la tecnología AI Gaming Partner y a sus sistemas de refrigeración, con los que el realme P4x es capaz de soportar cerca de 10 horas de juego continuado en títulos muy potentes y exigentes como Free Fire, Mobile Legends o PUBG.

Realme P4x | Realme

Son móviles resistentes, ya que los dos ofrecen protección ArmorShell y certificación IP64, lo que los protege frente a la entrada de polvo y salpicaduras de agua. Además, ofrecen una alta resistencia a caídas desde alturas de hasta 2 metros. Y a nivel de diseño, cada uno de ellos ofrece un aspecto diferente y exclusivo. En el caso del P4x, destaca el Aero Racing Design, una estética inspirada en la velocidad y la competición automovilística, mientras que el P4 Lite presenta el diseño Long Play Power Mate, concebido visualmente para reflejar la enorme autonomía y fiabilidad que brinda su batería.

Los dos llegan con Android 16, así como numerosas funciones de IA, como son AI Eraser, AI Clear Face y AI Image Matting, diseñadas específicamente para editar fotografías rápidamente. De momento, Realme no ha desvelado nada concreto de sus cámaras de fotos, por lo que es la duda que nos queda tras conocerlo todo, pero obviamente a estos precios podemos esperar sensores correctos sin más. Seguramente de 50 megapíxeles principal y un ultra gran angular de 8 o 13 megapíxeles.