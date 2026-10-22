Los Oppo Find X10 y Find X10 Pro Max llegan a España con sus 600 megapíxeles

Tras haberse presentado hace unos meses en China, Oppo ha lanzado a nivel global su nueva gama alta de smartphones, los Find X10 y Find X10 Pro Max. Y eso quiere decir que ya están disponibles también en España. Una gama alta que sin duda es una de las más solventes del mercado en la actualidad, sobre todo en el aspecto fotográfico, con una histórica configuración de triple sensor de 200 megapíxeles.

Precio y disponibilidad

El Oppo Find X10 Pro Max de 12 GB + 512 GB tiene un precio de 1.799 €. Incluye un regalo a elegir (valorado en hasta 549 €) entre el kit Teleconvertidor, el smartwatch OPPO Watch X3 o la tablet OPPO Pad Neo.

El Oppo Find X10 de 12 GB + 512 GB tiene un precio oficial de 1.499 €, con 100 € de descuento directo de lanzamiento. El Oppo Find X10 de 12 GB + 256 GB tiene un precio oficial de 1.399 €, aplicando la promoción de doble almacenamiento gratis (con 512 GB al precio de 256 GB).

Y si los compras en la tienda oficial, tienes 250 € de bonificación en plan renove, 15% de descuento para estudiantes y 100 € adicionales de descuento al registrarse en su web.

Nuevo Oppo Find X10 Pro Max

Es el nuevo buque insignia de la marca, y se estrena con la primera cámara con tres sensores de 200 megapíxeles que hayamos conocido en el mercado de smartphones, por supuesto desarrollada junto a Hasselblad. La cámara principal integra el sensor ISOCELL HPC de 1/1,28 pulgadas (codesarrollado con Samsung), tecnología DeepPix y Ultra HDR y 200 megapíxeles.

Oppo Find X10 Pro Max | Oppo

l ultra gran angular de 200 megapíxeles es un sensor de 1/1,56 pulgadas, ángulo de visión de 124° y enfoque automático. El teleobjetivo de 200 megapíxeles tiene una apertura de f/2.1, distancia mínima de enfoque de 10 cm y función telemacro. Una cámara que graba en 4K a 60 fps, 4K a 120 fps y 8K a 30 fps en los tres sensores traseros. Es una bestia que estrena el potentísimo procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro, lo más rápido de MediaTek para los próximos meses.

Su pantalla tiene un panel LTPO de 6,78 pulgadas con refresco adaptativo de hasta 144 Hz, brillo máximo de 3.600 nits, atenuación PWM de 3.840 Hz y espacio de color BT.2020. Tiene una batería de gran capacidad, con nada menos que 7.150 mAh, carga rápida por cable SUPERVOOC de 80 W e inalámbrica AIRVOOC de 50 W. Cuenta con triple certificación de resistencia IP66, IP68 e IP69 y certificación SGS de 5 estrellas frente a caídas.

Nuevo Oppo Find X10

No se queda atrás en calidad de cámara, ya que este modelo tiene dos sensores traseros de 200 megapíxeles desarrollados junto a Hasselblad. Permite grabar en 4K a 60 fps en todas sus cámaras traseras, y alcanza 4K a 120 fps y 8K a 30 fps en la cámara principal y el teleobjetivo de 200 MP. Soporta Dolby Vision, O-Log2 y Open Gate Capture. En este caso cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 9600M.

Oppo Find X10 | Oppo

La pantalla tiene un panel LPTO de 6,59 pulgadas con biseles ultradelgados, frecuencia adaptativa de hasta 144 Hz, brillo pico de 3.600 nits, gama cromática BT.2020 y PWM de 3.840 Hz. Su batería también tiene una gran capacidad, con 7.150 mAh y carga SUPERVOOC de 80 W e inalámbrica AIRVOOC de 50 W. También tiene certificaciones de resistencia al agua y polvo IP66, IP68 e IP69, además de certificación SGS de cinco estrellas ante caídas. Ambos móviles llegan con ColorOS 17 sobre Android 17.