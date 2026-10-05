El Realme P4s Lite ofrece una gran batería de 7.000 mAh por apenas 150 euros

Los móviles de gama media cada vez se muestran mejor preparados para nuestro día a día, sin tener que hacer un desembolso más grande, sino accesible para el grueso de consumidores. El nuevo Realme P4s es uno de los mejores ejemplos de esto, un teléfono que nos ofrece una relación de prestaciones y precio realmente atractiva, con una gran batería a un precio que es realmente asequible. Vamos a conocer todos los detalles porque es uno de esos teléfonos que da la talla en todo.

Ficha técnica del nuevo Realme P4s Lite

La firma asiática ha lanzado uno de esos teléfonos que son más que suficientes para el 90% de los consumidores, para cubrir sus necesidades diarias, y todo ello por un precio muy ajustado. Estamos ante un móvil con una pantalla de 6,75 pulgadas, que nos ofrece una resolución HD+ dentro de un panel LCD, y que presume de una alta tasa de refresco de 120 Hz, así como un brillo de 900 nits.

Realme P4s Lite | Realme

Es un móvil humilde en cuanto a rendimiento, ya que su procesador es un Unisoc T7250, que viene acompañado de 4 GB de memoria RAM, así como de un almacenamiento interno de 128 GB, ampliables mediante tarjetas microSD. Por tanto, en este sentido nos brinda bastante libertad para añadir almacenamiento a un precio razonable si es necesario.

Este modelo llega con una cámara bastante básica también, con un sensor principal de 13 megapíxeles, así como un sensor auxiliar del que no conocemos detalles, ya que Realme no los comparte. Por otro lado, en la parte delantera, en el orificio de la pantalla, hay una cámara selfie que nos ofrece una resolución de 5 megapíxeles.

La batería es sin duda su gran atractivo, porque es de las más grandes de su categoría. Ya que este tiene una capacidad de nada menos que 7.000 mAh. A esta la acompaña una potencia de carga de 15 W, que nos parece bastante baja para la capacidad tan grande que tiene, mientras que a la inversa ofrece también la misma potencia mediante el puerto USB. Por cierto, cuenta con conector USB tipo C, así como con Bluetooth 5.2, Wifi de doble banda, GPS y lo que no parece que haya es conectividad NFC para pagos en establecimientos.

El teléfono llega con Android 16 como sistema operativo, con una de las últimas versiones de Realme UI. Además, sus dimensiones son de 166.5 x 78.2 x 9 mm, por lo que, a pesar de su gran capacidad de batería, tiene el mismo grosor que otros muchos móviles con baterías más pequeñas. De paso, su peso es de 215 gramos, bastante ligero incluso para un teléfono con una batería tan grande. El precio con el que se ha lanzado de momento India es de unos 151 euros al cambio, para la versión de 4 GB + 64 GB, mientras que la variante de 4 GB + 128 GB tiene un precio de partida de 169 euros al cambio. No hay que descartar que pueda llegar a España más adelante.