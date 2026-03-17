Los Realme 16 Pro llegan a España con cámaras de alta gama

Hace ya unos días os contábamos que Realme estaba cerca de lanzar en nuestro país sus nuevos Realme 16 Pro, unos móviles de gama media que presumen de un apartado fotográfico más propio de móviles mucho más caros y que normalmente asociamos a la gama alta. Los Realme 16 Pro ya están en España, y se posicionan en esa difusa línea entre los móviles de gama media premium y los móviles topes de gama, con un precio bastante competitivo.

Precio y disponibilidad

El Realme 16 Pro ya se puede comprar en España, concretamente en Amazon, donde su modelo de 8GB+256GB parte de los 399,99 euros. En el caso del Realme 16 Pro+, su versión de 8GB+256GB parte de los 479,99 euros. Por lo que este último modelo, el mejor preparado para fotografía, se mueve en un precio incluso inferior al de sus competidores, como son los Google Pixel 10a, iPhone 17e o el Samsung Galaxy S25 FE. Unos móviles que llegan a España en varios colores, como Gris Maestro, Dorado Maestro y Rosa Camelia..

Los Realme 16 Pro y 16 Pro+ | Realme

Unas cámaras extraordinarias para la gama media

Tal y como nos muestra Realme, la cámara de fotos es la verdadera razón de ser de estos móviles de gama media, ya que cuenta con un conjunto de sensores de mucha altura. Como el principal de 200 megapíxeles, que es un Samsung HP5 con apertura f/1.8 y estabilización óptica (OIS). Estrena el algoritmo LumaColor, certificado por TÜV, que optimiza tonos de piel y reconstruye luces y sombras para retratos de nivel profesional.

El diseño del Realme 16 Pro y 16 Pro+ | Realme

El secundario es un teleobjetivo de periscopio de 50 megapíxeles, que integra un zoom óptico de 3,5x, zoom híbrido de 10x y un impresionante zoom digital de hasta 120x. Incluye OIS y está diseñado específicamente para retratos con efecto bokeh natural.. La cámara delantera tambiémn presume de calidad gracias a su sensor de 50 megapíxeles. El teléfono puede grabar vídeo en 4K a 60 fps tanto en la cámara principal como en la frontal y el teleobjetivo, incluyendo soporte para HDR y Dolby Vision.

No falta la ayuda de la IA a la hora de hacer fotos, con herramientas como AI Edit Genie para modificar fondos o ropa, y Vibe Master con 21 tonos de color optimizados. La pantalla de este modelo más avanzado Pro+, nos ofrece un panel AMOLED curvo de 6,8 pulgadas con resolución FHD+ y una tasa de refresco de 144 Hz. Destaca por su brillo pico extremo de 6.500 nits y protección Gorilla Glass 7i.

Su procesador es bastante potente, el más solvente de la gama media, un Snapdragon 7 Gen 4. La batería también tiene unas especificaciones de primer nivel, con una capacidad de nada menos que 7000mAh, de las más grandes de su categoría, así que vamos a tener muchas horas para hacer fotos con su potente cámara de fotos. Además se carga más rápido gracias a los 80W de potencia. También es un móvil muy resistente, gracias a la certificación IP69K contra agua y polvo a alta presión.