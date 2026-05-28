Ya puedes comprar el potente Redmagic 11S Pro en España: corazón de Galaxy S26 por 799€

Hace unos diez días os contábamos que la firma Redmagic había lanzado sus móviles más potentes con una ficha técnica de mucho nivel, que incorporaba, entre otras características destacadas, unos procesadores Snapdragon For Galaxy como los que llevan los S26 de Samsung, entre otras cosas. Aunque sabíamos su precio global, no había información de lanzamiento en España, pues bien, ya son una realidad y se ha puesto a la venta en nuestro país.

Precio y disponibilidad

La marca ha lanzado el modelo más avanzado en nuestro país, el Redmagic 11S Pro, que tiene un precio de 799 euros, y que ya se puede comprar en la web del fabricante. Eso sí, parece que las entregas no comenzarán hasta la semana que viene, de hecho, se podrá comprar desde el próximo 3 de junio.

El nuevo RedMagic 11S Pro | RedMagic

Ficha técnica del Redmagic 11S Pro

El nuevo teléfono de la marca es una auténtica bestia que nos ofrece sobre todo potencia bruta a un precio muy ajustado, como habéis visto. Destaca por un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, la misma edición For Galaxy de los S26, así que sin duda es un móvil único en este sentido.

Pero esto no es todo, porque se trata de un móvil que cuenta con el chip dedicado RedCore R4, que se dedica en exclusiva a optimizar tanto el rendimiento del teléfono para jugar como la refrigeración, para mantenerla a raya. Con él podremos disfrutar de juegos con movimientos ultrasuaves con superresoluciones 2K. También ofrece Energy Cube 3.0 y Snapdragon Elite Gaming.

Un móvil que puede mantener una alta tasa de fps incluso en los juegos más exigentes. Pero además de todo este potencial para jugar, es un móvil que destaca en la mayoría de facetas. Este terminal de ZTE nos ofrece una pantalla AMOLED con una tasa de refresco de 144 Hz, también propia de los móviles gaming. Esta tiene una diagonal generosa, de 6,85 pulgadas, así como una resolución de 1216 x 2688 píxeles.

En términos de cámara ofrece una muy buena configuración para lo que nos suelen ofrecer los teléfonos gaming. Cuenta con dos sensores, pero ambos de 50 megapíxeles. Uno de ellos es ultra gran angular. Delante, la cámara nos ofrece un sensor de 16 megapíxeles. La batería es otro de los puntos fuertes, porque aquí el fabriacnte ha integrado una muy grande, de 7500mAh, con una potencia de carga de 80W tanto con cables como sin cables.

Y todo ello con un perfil de menos de 9 mm, lo que no está nada mal para un móvil gaming, que además cuenta con toda esa tecnología de refrigeración e iluminación RGB. Sin duda, un móvil que no solo destaca por su potente ficha técnica, sino porque además es asequible para todo lo que ofrece. Se estrena con Android 16 bajo la capa RedmagicOS 11.5. Desde luego, uno de los mejores móviles que podemos comprar en la actualidad para jugar.