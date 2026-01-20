VOLCADO EN LA SALUD CARDIOVASCULAR
El Honor Watch GS 5 es oficial, un smartwatch elegante y asequible
El nuevo reloj de Honor nos brinda una especial atención a la salud de nuestro corazón.
Honor ha celebrado un evento en China donde ha presentado su nueva gama Honor Magic 8, y desde donde también ha desvelado varios accesorios, siendo uno de los más interesantes el nuevo Honor Watch GS 5, un reloj inteligente que nos ofrece mucho por un precio bastante asequible. Y es que este reloj nos ofrece un diseño realmente atractivo, con esfera redonda que nos brinda un perfil delgado dentro de materiales de calidad.
Ficha técnica del Honor Watch GS 5
Este reloj cuenta con una pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas, que ofrece un brillo pico de 1500 nits, por lo que tiene un tamaño compacto. La caja es de 44mm de diámetro, y se ha fabricado en una aleación de aluminio. Detrás, el reloj está compuesto de fibra polimérica reforzada. Es un reloj que tiene un peso de tan solo 26 gramos, mientras que su grosor es de 9,9mm. Un reloj que ofrece características únicas que no solemos ver en este mercado.
Como por ejemplo una función que evalúa nuestro riesgo cardiovascular, y que se apoya en una importante investigación para el cribado de paradas respiratorias súbitas. En China, donde se ha lanzado, incluso los usuarios tienen acceso a un equipo de investigación que hará seguimiento de los usuarios telefónicamente, para poder avanzar en la investigación de estas dolencias y cómo pueden gestionarse a través de estos dispositivos.
El reloj cuenta con numerosas funciones orientadas a supervisar la salud cardiovascular, como la detección de la fibrilación auricular, apnea del sueño, latidos prematuros e irregularidades cardíacas, así como ofrecer la monitorización sanitaria 24/7 de los niveles de oxígeno en sangre, estrés, VFC del sueño y frecuencia cardíaca. El smartwatch se diferencia de otros en una autonomía realmente amplia y que no vamos a encontrar prácticamente en ningún otro reloj de este tipo, ya que con una sola carga puede permanecer encendido más de tres semanas.
Si usamos la función Always On Display, se reduce a 9 horas, que sigue siendo también más que suficiente. La conectividad es bastante completa, porque cuenta con Bluetooth 5.4, NFC y varios sistemas GPS. El reloj puede hacer y recibir llamadas, gracias a la conectividad Bluetooth y el micrófono y altavoz con los que cuenta. Es un reloj compatible con dispositivos Android 6 o posterior, así como con iPhone con el sistema operativo iOS 9 o posterior.
Además es un reloj asequible, ya que se ha lanzado en China por tan solo 100 dólares, unos 85 euros al cambio. Ojalá llegue pronto a España a un precio similar. Actualmente Honor vende el Honor 5 en España, por lo que no hay que descartar en absoluto que este nuevo reloj pueda llegar en algún momento a nuestro país a lo largo de los próximos meses.
