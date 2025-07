El primer Samsung plegable con pantalla Tri Fold se filtra en un breve vídeo

Quedan apenas cinco días para que Samsung celebre su nuevo evento Galaxy Unpacked en Estados Unidos. Una cita donde los protagonistas serán sin duda alguna los nuevos plegables, los Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7, dos teléfonos que prometen convertirse en la punta de lanza tecnológica de la firma para los próximos meses.

Pero desde hace también bastantes meses se viene rumoreando la posible presentación del primer plegable de formato Tri Fold por parte de Samsung, un teléfono que vendrá a competir con Huawei en este segmento, y que muchos esperaban que fuera una realidad en este próximo evento, algo de lo que todavía no hay constancia alguna. Ahora, este deseado teléfono se ha filtrado de nuevo, confirmando su existencia.

Aparece en el código de One UI 8

Desde luego esta filtración nos aclara bastantes cosas sobre el futuro de este esperado teléfono. Por un lado, se confirma su existencia, y que está bastante más cerca de lo que pensamos, ya que se ha dejado ver en la última beta de One UI 8, la capa de personalización de Samsung, que están en fase de desarrollo aún, y que demuestra que este teléfono ya se está preparando para integrarse en ella como un dispositivo más de la gama de teléfonos de los coreanos.

De hecho, en el código se han dejado ver varias animaciones, que muestran un aspecto esquemático del teléfono, detallando algunos aspectos concretos del teléfono. Por un lado, explicando cómo se puede usar la conectividad NFC del plegable, que en este caso se encontrará en la pala más a la derecha, de las tres con las que contará. Luego hay otros pequeños vídeos, bastante interesantes, que nos muestran con detalle un aspecto esencial en el uso de este plegable.

Y es que estos teléfonos tendrán que desplegarse de una manera concreta, como detallan estos vídeos. Porque como se puede ver en dos de ellos, por un lado, podemos ver la manera correcta con la que se debe desplegar el teléfono, que será de derecha a izquierda, desplegando por último la pala más a la izquierda de la pantalla. Mientras que nos muestra que la forma incorrecta de hacerlo será de izquierda a derecha, aquí podemos ver claramente una animación que nos muestra que este no debe ser el método para desplegar su pantalla triple.

Y es que, de lo contrario, corremos el riesgo de romper la pantalla plegable. Por forzarla en la dirección incorrecta, algo que desde luego debe ser muy caro de reparar, por lo que se entiende que Samsung introduzca estos vídeos en One UI 8, advirtiendo a los futuros propietarios de estos teléfonos, de las precauciones que deben tomar a la hora de usar sus teléfonos Tri Fold. Ahora falta por saber cuándo lo hará oficial Samsung, este nuevo plegable triple. Podría ser perfectamente en el próximo Unpacked, donde no dudamos de que al menos este teléfono será protagonista al menos de un One More Thing al más puro estilo de Apple.