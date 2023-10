El primer plegable de OnePlus se deja ver en un vídeo real

El mercado de plegables no para de crecer, lo que por otro lado es lógico, ya que es uno de los más jóvenes en la actualidad. Por eso todos los años estamos viendo cómo dos o tres fabricantes se animan a lanzar su primer móvil de este tipo. Es el caso ahora de OnePlus, que está muy cerca de lanzar su nuevo móvil plegable, el primero, que tendrá un factor de forma similar al de los modelos Fold, que se abren como un libro. Ahora un vídeo nos muestra su aspecto real de forma parcial, ya que no conseguimos verlo al completo, algo obvio por otra parte, cuando todavía no es oficial.

Así será el primer plegable de OnePlus

El vídeo es claro, y nos muestra el aspecto real de este teléfono. Este lo ha compartido uno de los youtubers de tecnología más célebres, como es Unbox Therapy, que en este caso sostiene en su mano el nuevo teléfono del fabricante chino. Como se puede observar, podemos ver la parte exterior, con la pantalla secundaria a la derecha, donde vemos la cámara de fotos frontal dentro del orificio, así como un curioso aspecto en sus esquinas, completamente redondeadas.

Lo mismo ocurre en la parte izquierda, la trasera del teléfono, donde vemos cómo el color verde del teléfono se marca en las esquinas de forma redondeada, dejando a la vista el marco metálico que lo envuelve todo a través de la bisagra. Sin duda un diseño sorprendente si termina siendo este finalmente. No obstante, con este aspecto da la sensación de ser más bien un Dummy o maqueta del teléfono que el dispositivo real, pero no hay que descartar nada.

Si es así realmente, hay que destacar que la bisagra sería prácticamente inexistente, desde el punto de vista de que esta no sobresale nada en absoluto del perfil del teléfono, algo que no suele ser habitual. Como veis está tapada la cámara de fotos, que normalmente es el aspecto más característico de cualquier teléfono, y de este también. Las imágenes que hemos visto de él anteriormente en renders nos han mostrado que este módulo será especialmente grande.

Contará con forma redonda, y contará con cuatro sensores. En la parte superior izquierda se encontraría un flash LED de grandes dimensiones. El caso es que el aspecto de este teléfono es igual al de los renders, y los reflejos en la pantalla nos hacen pensar que esta es real. Pero como decimos es un diseño que nos sorprende mucho por lo diferente respecto de lo habitual en estos móviles, y sobre todo por esa sorprendente bisagra.

Un nuevo plegable que llegará dentro de muy poco, y que podría presentarse en apenas unas semanas. Como es de esperar, se convertirá automáticamente en el móvil más caro de la marca hasta la fecha, superando con creces los mil euros, y los mil quinientos.