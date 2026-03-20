El primer iPhone plegable llegaría un poco más tarde de lo esperado

Los smartphones plegables están cerca de vivir una nueva revolución, y se espera que su lanzamiento suponga el mayor empujón al segmento desde que echó a rodar en 2019 con el primer Samsung. Una de las razones de ese rejuvenecimiento de los plegables y la fascinación por ellos llegará de la mano del primer iPhone plegable. Un móvil que teníamos bastante claro cuándo llegaría, y de ahí que se atribuye a este mercado un crecimiento del 20%, pero eso ahora podría saltar por los aires si hacemos caso de las informaciones que se acaban de filtrar.

Un poco más tarde de lo esperado

Inicialmente se esperaba que el iPhone plegable se presentará el próximo mes de septiembre, junto a los iPhone 18 Pro, pero las nuevas informaciones por parte de un analista dan al traste con estos planes. Según Tim Long, el nuevo iPhone plegable se retrasaría hasta el mes de diciembre, por lo que se pondría a la venta seguramente antes de las Navidades, pero nada de aprovechar el último trimestre como se esperaba.

Aquí habla exclusivamente de cuándo se pondría a la venta, no cuando se presentaría, es muy posible por tanto que se presente junto a los iPhone 18 en septiembre, y que se ponga a la venta entonces. Aunque también tendría sentido que se presentará en un evento aparte, con una keynote dedicada exclusivamente al primer iPhone con una pantalla plegable, algo que sin duda alguna será todo un hito en la industria.

Ahora bien, de ser así, y solo permanecer unas semanas a la venta en este 2026, no tendrían mucho sentido las informaciones de los analistas que han apuntado a que el primer iPhone plegable podría capturar un 28% de cuota de mercado en este mismo año, quedándose a solo 3 puntos de Samsung. De ser así, probablemente la cifra será mucho menor, porque obviamente no podríamos esperar las mismas ventas de casi tres meses en solo unas semanas.

Sea como fuere, el mercado de plegables va a tener en 2026 un año revolucionario. Primero porque como ha demostrado Oppo esta semana, es posible fabricar plegables sin arruga en su pantalla plegable, algo que habían demandado muchos consumidores desde hace años, y que por fin podrán disfrutar a lo largo de este 2026. Y es que se espera que el primer iPhone plegable cuente también con una pantalla plegable sin arrugas, que por cierto, le fabricará Samsung.

Y hay más, porque Apple quiere estrenar su plegable con un factor de forma original, más parecido al de un iPad, más cuadrado respecto de lo que es habitual en el mercado de plegables tipo Fold. Algo que va a llevar a Samsung a lanzar también una variante de sus Galaxy Z Fold con una pantalla más ancha, para competir con la de Samsung. Por tanto es evidente que este 2026 va a ser un año de auténtica revolución para el segmento plegable, que provocará ese aumento en sus ventas sin precedentes, y de auténtico récord.