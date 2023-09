¿Es posible cargar un móvil Android con un iPhone 15?

La semana pasada se lanzaban al mercado los nuevos iPhone 15, presentados por el propio Tim Cook el pasado martes. Y una de las grandes novedades de estos modelos tenía que ver con el puerto de carga, que ahora es un USB tipo C, el mismo que utilizan los móviles Android, y algunos de los dispositivos de Apple, como los iPads. Y claro, no se han hecho esperar las pruebas para ver lo que es capaz de dar de si este nuevo puerto en los iPhone. Para ello han probado la interconexión de los iPhone con otros móviles Android o dispositivos de los californianos.

Sí, pueden cargar a un móvil Android, y más

La prueba que han realizado ha sido satisfactoria, y se han encontrado con que conectando un iPhone 15 y un móvil Android mediante un cable USB tipo C, el primero puede cargar al segundo, y viceversa. Eso sí, parece que, aunque es algo técnicamente posible, da la sensación de que Apple no se ha esmerado mucho en ofrecer herramientas para personalizar el uso de esta tecnología. Concretamente estamos hablando de ajustes que permitan elegir la forma en que se entrega esta energía.

Por ejemplo, no se puede elegir si la energía entrará o saldrá del iPhone, por lo que no podemos elegir que tipo de carga se desarrollará en cada momento. No solo funciona con móviles Android, sino que también es posible cargar el iPhone con un iPad, pero una vez más sin la posibilidad de personalizar este proceso. Han podido certificar que la carga inversa de estos teléfonos se realizará con una potencia de 4.5W, que no es mucho, pero que suele ser lo habitual en este tipo de transferencias de energía.

La carga inversa es algo habitual en el mercado de dispositivos móviles, y por primera vez lo es en los iPhone respecto de otros dispositivos que hasta ahora había sido impensable cargar. Se da la situación, por parte de quienes han probado estas cargas, que se ha podido invertir el flujo de energía cambiado de orientación el cable. Así lo comprobaron con la carga de un iPhone 15 a un iPad y viceversa. Por defecto cargaba siempre el primero al segundo, hasta que esto cambió al cambiar un extremo del cable por el otro, invirtiendo la conexión.

Así que parece que técnicamente ya es posible cargar otros dispositivos o contar con energía extra por parte de estos en los iPhone 15, pero de momento da la sensación de que Apple no se ha prestado demasiado a pulir este aspecto y que seguramente sea en sucesivas versiones de iOS cuando sea posible elegir cómo se utilizarán los puertos USB tipo C, tanto a la hora de cargar dispositivos, como para transferir datos, algo que de momento no parece estar a la altura del resto del sistema operativo, siempre extremadamente pulido.

De todas formas, no se lo podemos reprochar a Apple, ya que este cambio lo ha hecho a regañadientes y obligados por la legislación europea, que ya impone un cargador y conector único para todos los dispositivos electrónicos, al menos de momento para los smartphones.