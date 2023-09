iPhone 15 Pro frente al iPhone 14 Pro, ¿qué ha cambiado?

Ayer por la tarde Apple presentó su nueva generación de smartphones. Los nuevos iPhone 15 y 15 Pro se han estrenado con unas características que convierten a estos modelos más bien en una transición, en lugar de una revolución. Es verdad que hay cambios, pero no son tan importantes como cabría esperar, y sobre todo como se habían filtrado previamente. Vamos a repasar qué es lo que cambia en estos dispositivos para entender mejor la evolución.

Diseño

El nuevo iPhone 15 Pro llega con dos novedades importantes en este aspecto si lo comparamos con su predecesor. La primera la encontramos en la pantalla, que es idéntica salvo en un aspecto importante. Ahora los bordes de esta pantalla son mucho más delgados, y ocupan mucho menos espacio, dejando más pantalla en el frontal, algo que le sienta muy bien a nivel visual y que además mejora mucho la experiencia de uso.

El nuevo iPhone 15 Pro Max | Apple

Además, el titanio ahora forma parte de los nuevos modelos Pro, lo que dota de más resistencia a estos teléfonos frente a distintas situaciones de estrés, mientras que el teléfono gana en exclusividad. Además, es un material más ligero. De hecho, pesa casi 20 gramos menos que su predecesor, algo que notaremos entre manos.

Rendimiento

Aquí los cambios son evidentes, y eran de esperar. Ya que mientras el iPhone 14 Pro contaba con el procesador Apple A16 Bionic, ahora los nuevos iPhone 15 Pro disfrutan del nuevo Apple A17 Bionic, un chip capaz de darle un 10% más de rendimiento al tope de gama de los de Cupertino. Esperábamos más potencia en este modelo, un mayor salto, pero finalmente no ha sido así, aunque se ha mejorado la eficiencia, aumentando la autonomía. Pero no hay muchas más novedades en este aspecto, nada emocionante.

Cámara de fotos

Este era uno de los aspectos donde había más esperanzas de cambio, pero finalmente ha sido decepcionante la mejora respecto de la anterior generación. Y es que tenemos los mismos sensores, de 48 megapíxeles gran angular, 12 megapíxeles telefoto y 12 megapíxeles ultra gran angular, junto al sensor LiDAR. La única gran diferencia la encontramos ahora en el telefoto, que aumenta su zoom hasta el 5x, lo que está muy bien, pero no hay noticias del tan rumoreado sensor de periscopio. Eso sí, ha habido una renovación general de todas las lentes, para mejorar la calidad de las fotos.

Los nuevos iPhone 15 Pro | Apple

Pero cambios de hardware, muy pocos, muchas de las mejoras llegan de la mano del software, como la posibilidad de hacer fotos HEIF de 48 Megapíxeles con cuatro veces más resolución.

Autonomía y conectividad

Es este caso hay novedades importantes. Sobre todo, por el nuevo conector USB tipo C, que acaba con el conector Lightning después de muchos años. Y que por tanto hace a los iPhone teléfonos más compatibles con el resto de cargadores del mercado, ya que se ha elegido a este conector como universal. Esto permitirá cargar los iPhone con los cargadores tradicionales de Android, y viceversa.

Además, en esta versión Pro alcanza velocidades USB 3, permitiendo una salida de vídeos 4K HDR a 60fps. También hay un nuevo chip de banda ultra ancha, que su predecesor ya tenía, pero que ahora ha sido mejorado para que su posicionamiento cuando usamos Find My sea más preciso. También estrenan las nuevas llamadas de emergencia SOS vía satélite en nuevos países, entre ellos España, que las disfrutarán este mismo mes. Respecto de la autonomía, no vemos cambios significativos, y por tanto no parece que haya más capacidad en la batería, si se aumenta algo será por la acción más eficiente del procesador. En general, podemos considerar a estos iPhone 15 Pro como transiciones hacia modelos que esperemos el próximo año sean más revolucionarios.