El Vivo V70 Lite ya es oficial y presume de potencia y carga ultrarrápida

La firma china Vivo acaba de lanzar el que sin duda va a ser uno de los móviles más populares de su gama de entrada. Se trata del nuevo Vivo V70 Lite, un terminal que seguramente llegue a España, ya que lo han hecho también sus predecesores. Por eso cobra especial relevancia y puede ser muy interesante para quienes buscan dispositivos potentes a buenos precios. Esta nueva generación presume de un diseño atractivo y una ficha técnica bastante competente.

Ficha técnica del Vivo V70 Lite

El nuevo móvil de gama media de la firma china nos ofrece un diseño muy pulido, sobre todo lo notamos en la pantalla, que tiene unos biseles bastante delgados, y eso le da un toque muy elegante. Su aspecto recuerda al del iPhone 17, con un módulo de cámara dual vertical, en forma de pastilla. Pero más allá de eso es un móvil con mucho potencial en todas sus facetas.

Vivo V70 Lite | Vivo

Empezando por la pantalla, que tiene un tamaño considerable, de 6,77 pulgadas, así como tecnología AMOLED, con gran contraste y negros puros. Esta ofrece resolución Full HD+, así como una tasa de refresco de 120 Hz. El brillo pico es de 3000 nits, por lo que es una pantalla de calidad, con un tamaño respetable, y que sin duda alguna nos va a brindar muchas alegrías viendo contenidos en streaming.

En cuanto al rendimiento, ofrece un potente chip de MediaTek, como es el Dimensity 7400, que es la evolución natural del modelo que tenía su predecesor. Este viene acompañado de 8 GB de memoria RAM LPDDR4X, así como de 128GB o 256GB de almacenamiento interno y almacenamiento UFS 3.1. En términos de cámara de fotos, este teléfono nos ofrece una configuración correcta, sin más.

Esta tiene dos sensores traseros, siendo el principal de 50 megapíxeles de Sony, mientras que el secundario, es de 8 megapíxeles y ultra gran angular. Delante, la cámara dentro del orificio en la pantalla es de 32 megapíxeles. Sobre la batería, hay buenas sensaciones, porque esta tiene una capacidad bastante generosa, de 6500 mAh; puede parecer normal dentro de las opciones de silicio-carbono, pero es un tamaño grande. Además, lo que realmente destaca es la potencia de carga, que es de 90 W.

Un móvil que se estrena con Android 16 bajo la capa OriginOS 6, y que de momento llega al mercado chino. Allí lo ha hecho por unos 250 euros al cambio de partida, para la versión de 8GB+128GB, mientras que la de 8GB+256GB se estrena por unos 300 euros al cambio. Como decimos, es de esperar que se presente próximamente en España para suceder a sus predecesores. Tanto el V60 Lite como el V40 Lite se presentaron en nuestro país anteriormente, lo que es una excelente noticia.