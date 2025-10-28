El plegable TriFold de Samsung se podría presentar esta misma semana

Mucho se ha hablado en los últimos meses del primer plegable de pantalla triple de Samsung. Y no siempre han sido todo lo entusiastas que cabría esperar. Ya que como hemos ido conociendo, parece que los coreanos no han encontrado un momento propicio para lanzar este nuevo smartphone. Más bien parece, como decía un directivo de la marca, que tras desarrollarlo no han encontrado un hueco en el mercado tan grande como para un lanzamiento masivo, y eso ha llevado a que se retrasara durante meses su lanzamiento. Ahora si, parece que este nuevo plegable podría ser una realidad esta semana.

Puede llegar en cuestión de horas y días

Samsung ha confirmado hace meses que el teléfono se lanzaría este año 2025, pero no había una fecha tan siquiera aproximada para ello. Eso ahora parece estar más claro después de leer las informaciones que vienen de Corea del Sur, concretamente del Korea Herald. Este medio ha anticipado que el nuevo plegable de Samsung se presentará en sociedad en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2025 que se celebrará a finales de esta misma semana, que dará comienzo el próximo 31 de octubre.

El nuevo teléfono llegaría con una nueva nomenclatura, estrenando posiblemente una gama Galaxy G Fold o Galaxy Z TriFold, no se sabe todavía a ciencia cierta cuál será el nombre de este nuevo teléfono. Eso sí, no esperemos un lanzamiento masivo como el de los otros plegables de la marca, sino que será una edición muy limitada.Se espera que Samsung fabrique entre 50.000 y 200.000 unidades, lo que en términos de volumen es algo bastante residual si se compara con otros modelos de la marca.

Y es que no va a ser un móvil barato ni mucho menos, y su nicho de mercado va a estar muy condicionado por su coste. Y es que se espera que el precio del TriFold de Samsung tenga se mueva alrededor de 2.800 dólares, unos 2.400 euros, por tanto, por encima del Galaxy Z Fold 7 más equipado de la gama de Samsung. Este número limitado de unidades también tiene sentido si pensamos que su lanzamiento va a ser muy limitado geográficamente.

Ya que se espera que este teléfono llegue a China, Corea del Sur, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos. Por tanto, estamos ante un lanzamiento que será muy limitado, y que tendrá un impacto limitado en el mercado. Más bien parece que Samsung lo lance finalmente por no desperdiciar la inversión en su desarrollo, pero desde hace tiempo los coreanos no le ven un mercado potencial a este tipo de modelos con una pantalla que se pliega en tres secciones.