Los OPPO Find X9 y Find X9 Pro llegan a España con potentes cámaras Hasselblad

Ya están aquí, OPPO ha lanzado por fin en nuestro país su nueva gama de móviles premium. Se trata de los OPPO Find X9 y Find X9 Pro, dos modelos que destacan sobre todo en apartados como el del rendimiento y la cámara de fotos, incluso este año echan el resto también con unas baterías especialmente grandes. Unos teléfonos que vienen para ofrecernos un conjunto donde el hardware más potente se da la mano de la IA más avanzada.

Precio y disponibilidad

Tenemos dos nuevos teléfonos en España. Uno de ellos es el OPPO Find X9, que llega en una combinación de 12GB+512GB por un precio de 999 euros. Además, nos llevamos de regalo la tableta Oppo PAD SE; que está valorada en 199 euros. En el caso de hacernos con el modelo más avanzado, el OPPO Find X9 Pro, en su única variante de 16GB+512GB podemos hacernos con él por 1299 euros.

Oppo Find X9 Pro | Oppo

Y en este caso nos llevamos totalmente gratis el smartwatch OPPO Watch X2, que está valorado en 349 euros, por lo que la realidad es que el precio al que se nos queda es muy apetitoso.

Auténticos monstruos de la gama alta

Estos teléfonos ofrecen en todas las facetas las mejores especificaciones posibles. No hay más que echar un vistazo a la pantalla para darnos cuenta de ello. En el caso del modelo Pro se trata de un LPTO AMOLED de 120Hz, con una diagonal de 6,78 pulgadas, así como una resolución de 1272 x 2772 píxeles. En el caso del modelo estándar, la pantalla es más pequeña, de 6,59 pulgadas, con un panel AMOLED, tasa de refresco de 120Hz y resolución de 1256 x 2760 píxeles.

Oppo Find X9 Pro | Oppo

En cuanto al rendimiento, ambos teléfonos cuentan con el procesador más potente de Mediatek, el Dimensity 9500. Es la cámara de fotos del OPPO Find X9 Pro la que sin duda demuestra que estos teléfonos son de mucho nivel. Y es que llega con una cámara Hasselblad con sensor principal de 50 megapíxeles, así como un ultra gran angular de 50 megapíxeles. El gran atractivo sin duda es el sensor telefoto de periscopio, que tiene una resolución de 200 megapíxeles y ofrece un zoom óptico de 3x.

En el caso del modelo estándar tendemos una cámara muy similar, pero con un telefoto de periscopio que tiene una resolución de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3x. En el caso del Pro la cámara selfie es de 50 megapíxeles, y en estándar, de 32 megapíxeles. Y para rematar, la batería de estos teléfonos es monstruosa, de las más grandes del mercado sobre todo en la gama alta. Y es que el OPPO FInd X9 Pro llega con una de 7500 mAh nada menos, con carga rápida de 80W, tanto con cables como sin ellos.

En el caso del modelo estándar, esta es algo más pequeña, de 7025 mAh, con la misma potencia en su carga rápida, tanto con cables como sin ellos. Los dos se estrenan con Android 16 bajo ColorOS 16 y con un buen número de novedades de IA generativa, gracias a la colaboración de OPPO con Google para implementar todo el potencial de Gemini en sus teléfonos.