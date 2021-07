La pantalla Always On por fin llegaría con los iPhone 13, ¿qué aportaría?

La pantalla del móvil es el centro neurálgico de este, el lugar donde consultamos qué notificaciones tenemos pendientes y qué es lo que está pasando realmente dentro del terminal. Y como sabemos también la pantalla es el componente del teléfono que consume más energía, junto con el procesador. Por lo que cuantas más horas esté encendida, es normal esperar que el consumo también sea mayor. Pero en este caso estamos ante una nueva función que podría llegar a los iPhone 13 para precisamente poder mostrar la pantalla siempre encendida con un consumo de energía mínimo.

Modo Always On, ¿Para qué?

No es nada nuevo para los usuarios Android, de hecho estos llevan más de un lustro con este tipo de pantallas en sus móviles. Ahora Mark Gurman, uno de los analistas de cabecera de Apple, ha anticipado algo de lo que ofrecerá como novedad el iPhone 13 cuando llegue al mercado, y sin duda esta puede ser una de las más bienvenidas. Hablamos de un modo que permite tener activada la pantalla, encendida de manera constante, sin que el consumo de batería se vea realmente afectado. Para ello lo que hace este modo es encender solo de manera limitada la pantalla, nada más los píxeles que contienen la información que nos interesa.

iPhone 12 | Foto de Martin Sanchez en Pexels

Si por ejemplo queremos ver de manera continua la hora, o los pequeños iconos de las notificaciones, se puede hacer sin gastar demasiada batería. Algo impensable en un teléfono con pantalla LCD que necesita iluminar la pantalla al completo aunque solo se van a mostrar gráficos en unos pocos píxeles. Eso es lo que según este analista podría estrenar el iPhone 13 en su pantalla. Por tanto podría ser una de las grandes mejoras de este teléfono este año, a pesar de llegar mucho tiempo después de haberlo reclamado los usuarios desde hace bastante tiempo.

Esto sería posible gracias al nuevo panel con el que contará la pantalla del iPhone 13. Este permitiría contar con una alta tasa de refresco variable de hasta 120Hz. Además por su tecnología facilita el uso de este tipo de contenidos siempre activos en la pantalla. Por tanto esta generación por fin podría ser la que nos permitiera contar con información permanente en la pantalla. De esta manera siempre podremos mirar a esta, sin tener que desbloquearla, para poder ver qué hora es o si alguien nos ha escrito en WhatsApp o Gmail por ejemplo.

No entendemos cómo hasta ahora Apple no ha lanzado esta función tan extendida en Android, pero cuando se trata de poner algo de manera permanente en la pantalla del móvil, siempre existe el temor a que esos cambios puedan repercutir negativamente en el consumo de energía del teléfono, hasta dispararse. No obstante no hay que hacerse demasiadas ilusiones, porque son ya muchas características las que hemos conocido anteriormente para los terminales de Apple, y la gran mayoría de ellas ha terminado en nada, así que habrá que ser cautos en este aspecto.