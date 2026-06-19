El Oppo Reno 15A se lanza discretamente con una gran batería de 7000 mAh

Oppo nos ha sorprendido con el lanzamiento de un nuevo modelo de la serie Reno 15, aunque lo ha hecho en un país muy lejano para nosotros como Japón, pero que sin duda alguna nos va a sonar familiar, porque se trata de un modelo basado en otro Reno lanzado por la marca china en otros mercados, como es el Oppo Reno 15F.

Ficha técnica del Oppo Reno 15A

El nuevo teléfono de la marca china cuenta con una pantalla de 6,6 pulgadas con resolución Full HD+, así como tecnología AMOLED, y una tasa de refresco de 120 Hz. También es compatible con tasa de color de 10 bits, y presume de un brillo pico de 1400 nits a plena luz del sol. La pantalla integra también un lector de huellas, por lo que es una pantalla de alto nivel en todos los sentidos.

El nuevo Oppo Reno 15a | Oppo

A nivel de rendimiento, este teléfono cuenta con un procesador Snapdragon 6 Gen 1, es potente, pero es verdad que se trata de una generación veterana, por lo que en este sentido no estará tan adecuado a las exigencias de potencia actuales. En cuanto a la cámara de fotos, este modelo ofrece un sensor de 50 megapíxeles principal con estabilización óptica de imagen.

También hay un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. Delante, la cámara selfie tiene una gran resolución de 50 megapíxeles. La batería es uno de sus puntos fuertes, con una capacidad de 7000 mAh, de las más grandes de su categoría. Además, es compatible con carga rápida de 80 W, bastante veloz, así como con carga inalámbrica de 55 W.

Llega con Bluetooth 5.1, Wifi de doble banda, conectividad USB tipo C con salida de audio, así como ranura para tarjetas microSD, NFC para hacer pagos en tiendas, y una durabilidad extrema. Está certificado frente al agua y el polvo en su máxima expresión, IP66, IP68 e IP69. Y además, estrena Android 16 bajo la capa de personalización ColorOS 16. Como veis, se trata de un teléfono idéntico al Oppo Reno 15F, ya que parece una versión remarcada para el país nipón.

Allí se ha lanzado en varios colores, como son Afterglow Pink, Twilight Navy, y Aurora Blue. La versión de 8GB+128GB tiene un precio de 349 euros al cambio, mientras que la versión de 12GB+256GB llega hasta los 419 euros al cambio. Un Oppo Reno 15F que en España tiene un precio de 379 euros en su versión de 8GB+256GB.