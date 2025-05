One UI 8 traerá una mejora significativa en el rendimiento de los Samsung Galaxy compatibles

Ya queda menos para que One UI 8 sea una realidad. Incluso todo apunta a que el Samsung Galaxy S25 Edge será el primer teléfono que incorporará esta versión de la interfaz de Samsung basada en Android 15. Y teniendo en cuenta que será presentado en menos de dos semanas, está claro que el lanzamiento de One UI 8 es inminente.

De momento sabemos poco respecto a las novedades que incorporará, pero hoy se ha filtrado información. Tal y como han recogido varios medios como Sammobile, habrá una mejora notable en RAM Plus.

Qué es RAM Plus de Samsung y cómo mejorará con One UI 8

Por si no conoce esta función, el fabricante coreano presentó RAM Plus en 2021, una herramienta que permite ampliar la memoria RAM de dispositivos compatibles de forma virtual.

Lo que hace RAM Plus es utilizar parte del almacenamiento del teléfono o tablet, permitiendo que más aplicaciones se mantengan activas en segundo plano y ofreciendo un rendimiento mejor, a costa de perder un poco de almacenamiento.

En un gama alta no es necesario, pero en la gama media y entrada, RAM Plus de Samsung puede ayudarte mucho. Y con la llegada de One UI 8 más que nunca.

Podrás añadir hasta 12 GB de RAM virtual

Hasta ahora, el límite de RAM Plus era de 8 GB, pero eso está a punto de cambiar con One UI 8. Se ha filtrado información de un Samsung Galaxy Z Fold 6 con una versión de prueba de RAM Plus, y parece que el límite pasa a ser de 12 GB de RAM virtual, pudiendo elegir esta opción, además de las habituales de 2, 4 y 8 GB.

Ten en cuenta que esta opción solo estará disponible en equipos compatibles con One UI 8, por lo que cualquier teléfono Samsung con una versión anterior no podrá disfrutar de esta opción.

También hay que tener en cuenta las limitaciones que tendrá esta función. Principalmente por que los dispositivos con menos de 8 GB de RAM no tendrán acceso a la opción de 12 GB de RAM virtual. Así que, si tienes un equipo menos potente, no podrás exprimir al máximo RAM Plus,aunque sí podrás activar hasta 8 GB adicionales.

Respecto al lanzamiento de One UI 8, parece que Samsung va a adelantarse y podría llegar a principios de verano. Por último, te dejamos un listado de modelos compatibles para que sepas si tu Samsung Galaxy se actualizará a Android 16.