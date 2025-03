Estos móviles de Samsung recibirán One UI 8, ¿Está el tuyo entre ellos?

Cuando la mayoría de teléfonos de Samsung no han recibido One UI 7, la versión de la capa de los coreanos basada en Android 15, vamos conociendo los primeros detalles del despliegue de su sucesor, One UI 8. Si la capa que está por llegar ahora es una de las más revolucionarias de los últimos años, parece que su sucesora lo será aún más. Algo de agradecer, más cuando sabemos que Samsung está disparando el soporte para sus teléfonos, extendiéndolo hasta seis años, lo que sin duda es algo para celebrar por los consumidores. Sea como fuere, ahora sabemos cuáles serán los teléfonos que recibirán esta nueva versión de la capa de personalización.

¿Está tu móvil entre los afortunados?

Aunque la lista final de dispositivos de Samsung que contarán con One UI 8 será mayor, ahora ya conocemos cuáles serán los primeros que irán recibiendo esta nueva versión del software.

Samsung Galaxy S22, S23, S24 y S25

Samsung Galaxy S22+, S23+, S24+ y S25+

Samsung Galaxy S22 Ultra, S23 Ultra, S24 Ultra y S25 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold y Z Flip

Samsung Galaxy Z Fold4, 5 y 6

Samsung Galaxy Z Flip4, 5 y 6

Samsung Galaxy S FE

Samsung Galaxy S21 FE, S23 FE y S24 FE

Samsung Galaxy A

Samsung Galaxy A33, A53 y A73

Samsung Galaxy A14, A24, A34 y A54

Samsung Galaxy A15, A25, A35 y A55

Samsung Galaxy A06 y A16

Samsung Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab S8, S8+ y S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9, S9+ y S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10+ y S10 Ultra

¿Cuándo llegará a estos dispositivos?

Pues bien, parece que los coreanos se están dando prisa en desarrollar One UI 8. Y todo hace pensar que la marca podría contar con la nueva actualización en cuestión de meses. Recordemos que habitualmente One UI solía llegar a los usuarios más o menos a finales de año, al menos a los más avanzados, justo antes de las Navidades. Pero este año se ha retrasado tres o cuatro meses desde esa fecha. Es posible que en esta ocasión la nueva capa llegue cuando se esperaba a la anterior.

Eso quiere decir que es posible que antes de terminar el año llegue a todos estos modelos que vemos aquí, y a algunos más de otras gamas menos exclusivas. Por tanto, es posible que la nueva actualización de One UI 8 se difunda en cuestión de meses. De hecho, se ha especulado con que entre ambas capas no haya versiones intermedias, como sería por ejemplo One UI 7.1, algo que obviamente contribuiría a una actualización más rápida a las nuevas versiones.

Además de todos estos teléfonos que aparecen en el listado, deberían actualizarse la los Galaxy A lanzados en los últimos años, teniendo en cuenta el creciente nivel de soporte que está ofreciendo Samsung a sus móviles, que llevará a que los terminales que se lancen en este 2025, incluso los de gama baja, se mantengan actualizados hasta 2031 nada menos.