Ya es oficial, este será el potente procesador del Nothing Phone 2

Hace unos meses Carl Pei, el fundador de Nothing y ex de OnePlus, avanzaba que la nueva generación de su teléfono iba a estar orientada a una gama más alta. Algo para lo que evidentemente haría falta contar con un procesador potente y de garantías, y eso es algo que ahora se ha confirmado precisamente por el máximo responsable de la marca. Te contamos todos los detalles sobre el potente procesador con el que contará este nuevo smartphone que volverá a brillar, y nunca mejor dicho, por su potente relación de prestaciones y precio.

Un procesador de alta gama a su servicio

En el mes de febrero lo había desvelado un ejecutivo de Qualcomm, que el futuro Nothing Phone 2 va a contar con el procesador Snapdragon 8+ Gen 1. Este es el mismo que han montado móviles de alta gama como los Xiaomi 12S Ultra o el OnePlus 10T. Por tanto, será un móvil que en términos de rendimiento va a dar un salto enorme respecto de lo que hemos visto en el primer teléfono de la marca, que contaba con un procesador de gama media de Qualcomm, y que lógicamente no llegaba a satisfacer a todos los usuarios, que esperaban en muchos casos que el primer teléfono de la marca fuera realmente potente.

Y la información ahora si viene de parte del CEO de Nothing, que complementa así lo filtrado en su momento por parte de un ejecutivo de Qualcomm, que publicaba esta información en redes sociales y que poco después ha modificado para eliminar cualquier referencia a este teléfono. Pei no se ha limitado a anunciar la elección de este procesador, sino también a justificar la razón por la que se ha elegido este y no otro. Y es que según Carl Pei esto mejorará al teléfono de forma integral. Tanto es así que las mejoras no solo se limitarán al rendimiento del terminal.

Sino que abre la puerta a hacer profundas mejoras en otros aspectos, como el de la cámara de fotos, que podría admitir sensores mucho más grandes, a la conectividad, con tasas de descarga mucho más altas, o incluso a la autonomía, que se vería beneficiada por una mayor eficiencia y por tanto un menor consumo de energía. De esta manera el nuevo teléfono de Nothing aunque no será comparable a un buque insignia de 2023, sí que se podrá considerar igualmente como un móvil al menos de gama media premium o gama alta. Esto último lo dictaminará la inclusión de una cámara de alto nivel o no.

Un móvil que todavía tiene recorrido por delante hasta que sea presentado. No en vano su predecesor hizo su puesta de largo el pasado mes de julio, por lo que todavía podrían quedar un par de meses de desarrollo si se mantienen más o menos las mismas fechas de presentación. Estará por ver cómo afectará este procesador tan potente al precio del dispositivo, que se estrenaba en nuestro país por 469 euros. Es de esperar que esta nueva generación se mueva alrededor de los 600 euros.