Los nuevos RedMagic 11S Pro y 11S Pro+ estrenan un potente Snapdragon "For Galaxy"

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RedMagic es uno de los referentes en el mercado de dispositivos gaming, y es que sus modelos suelen presumir de excepcionales características técnicas, diseños agresivos y la capacidad de ejecutar los juegos más avanzados de la manera más fluida. Ahora han lanzado dos modelos, que no solo presumen de todo esto, sino de una autonomía envidiable, gracias a una batería de enorme capacidad.

Ficha técnica de los nuevos RedMagic 11S Pro y 11S Pro+

Si por algo destacan estos teléfonos, es por su enorme potencial, sobre todo gracias a la combinación de procesador y batería. Y es que ambos teléfonos llegan con el potente procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, el más potente que podemos encontrar actualmente en un smartphone Android. Pero esto no es todo, porque se trata de la edición para Galaxy que tienen en exclusiva, o tenían, los Galaxy S26.

El nuevo RedMagic 11S Pro | RedMagic

Esta tiene una velocidad de reloj de 4,74GHz, y por tanto se mueve a más velocidad que ninguna de las versiones existentes en otros móviles. A esto se une 12GB o 16GB de memoria RAM, según el modelo Pro o Pro+, y hasta 1TB de almacenamiento interno, ideal para almacenar multitud de smartphones.

En el caso de estos nuevos modelos, uno de sus puntos fuertes está en la batería de silicio carbono. Esta cuenta con una enorme capacidad de 8000 mAh, que se puede cargar con 80 W de potencia por cable, y mientras que 11S Pro+ utiliza una algo más pequeña, de 7500 mAh, y con una potencia de carga de 120 W, más elevada, siempre mediante cables. Sin ellos, puede ser de hasta 80 W.

Hablamos de móviles gaming muy potentes, que por tanto necesitan una refrigeración a la altura, y para ello integran un ventilador que puede funcionar a 24000 rpm en ambos modelos, pero en el Pro+, este además se apoya en una refrigeración líquida, lo que sin duda alguna le da un plus de eficiencia al proceso. Unos teléfonos que, para permitirnos jugar más en plan consola, cuentan con unos útiles gatillos capacitivos en las esquinas, para que cuando juguemos con el dispositivo horizontal, podamos usar esos botones adicionales.

Respecto de la pantalla, llegan con diagonales de 6,85 pulgadas, así como resolución 1.5K, y una tasa de refresco de 144 Hz. Presume de un brillo de hasta 2000 nits, y una cámara selfie oculta bajo la pantalla, de 16 megapíxeles. La cámara trasera es correcta, sin más, con un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. Llegan con Android 16 bajo la capa RedMagic OS 11.5.

Sus precios parten de los 695 euros para la versión 11S Pro de 12GB+256GB, mientras que el modelo Pro+ hace lo propio desde 780 euros al cambio para la versión de 12GB+256GB. De momento se han lanzado en China, por lo que tocará esperar para verlos en España.