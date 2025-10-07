7 Y 8 DE OCTUBRE
Fiesta de Ofertas Prime en Amazon: los móviles más rebajados ya están aquí
Amazon tira la casa por la ventana con su Fiesta de Ofertas Prime, en la que podemos encontrar numerosos smartphones muy rebajados.
Un mes de octubre más, como ya es habitual los últimos años, Amazon ha comenzado sus dos días de ofertas Prime, que se celebran entre el 7 y 8 de octubre de 2025. Algo que no debemos confundir con un Prime Day, ya que la magnitud de las ofertas, al menos en teoría, no debe ser la misma. Pero nos da la sensación, en un primer vistazo, que en algunos casos encontramos, al menos en el caso de los smartphones, algunos modelos con unas rebajas realmente interesantes. Sobre todo por la entidad de los teléfonos rebajados, encontrando algunos de los últimos modelos de los fabricantes más importantes.
Los móviles con rebajas más agresivas
Y es que como vais a ver, tenemos móviles de todas las gamas a nuestro alcance, y partiendo de precios de derribo, así podemos describir uno de los teléfonos que conocemos ahora y que tiene un precio de apenas 60 euros. Vamos a repasar todos esos modelos que merecen al menos que valoremos su compra, si es que estamos precisamente buscando un nuevo smartphone, estamos seguros que de este listado puede salir tu próximo móvil.
Smartphones de oferta en la Fiesta de Ofertas Prime
- Motorola Moto G05 de 4GB+64GB por 69 euros con un descuento del 27%
- Motorola Moto g15 de 8GB+16GB por 129 euros con un descuento del 35%
- Redmi Note 14 de 8GB+256GB por 179,54 euros con un descuento del 5%
- Motorola Moto g56 de 8GB+16GB por 199 euros con un descuento del 20%
- Motorola Moto g85 de 12GB+256GB por 199 euros con un descuento del 43%
- Smartphone para mayores SPC Zeus 2 Pro por 212,41 euros con un descuento del 8%
- Nothing Phone (2a) Plus de 12GB+256GB por 265,05 euros con un 5% de descuento
- realme GT 7T 5G de 12GB+256GB por 399 euros con un descuento del 7%
- TCL NXTPAPER 60 Ultra 5G de 12GB+256GB por 419,99 euros con un descuento del 13%
- realme GT 7 5G de 12GB+256GB por 459 euros con un descuento del 6%
- iPhone 16e de 128GB de almacenamiento por 569 euros con un 20% de descuento
- Motorola rarz 60 Ultra de 16GB+512GB por 1099 euros con un descuento del 17%
Móviles para todos los gustos
Como podéis comprobar, en esta selección de teléfonos, los encontramos de todas las gamas. En los extremos nos encontramos con el Motorola Moto G05, que solo cuesta 69 euros, y en el de precio más elevado, tenemos al plegable tipo concha, el el razr 60 Ultra, que supera los mil euros. Pero entre medias tenemos una amplia gama de teléfonos rebajados que nos ofrecen características para todos los gustos.
¿Qué es tendencia actualmente en un smartphone?
Si nos fijamos en un móvil medio, hoy en día uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta de un smartphone es su batería. Estas han crecido de forma espectacular gracias a la tecnología de silicio, y por eso las baterías de 5000mAh se han quedado ya anticuadas, ahora la tendencia es equipar las de entre 6000mAh y 8000mAh.
Las cargas de estas baterías normalmente no son inferiores a los 100W. Las pantallas cuentan cada vez con más tasa de refresco, actualmente hay móviles que cuentan con hasta 144Hz o 165Hz. Y en cuanto a cámaras, la tendencia es sin duda el sensor de teleobjetivo, y más si es de periscopio. En ese caso, podemos disfrutar de un gran Zoom, perfecto para retratos profesionales.
