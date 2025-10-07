Fiesta de Ofertas Prime en Amazon: los móviles más rebajados ya están aquí

Un mes de octubre más, como ya es habitual los últimos años, Amazon ha comenzado sus dos días de ofertas Prime, que se celebran entre el 7 y 8 de octubre de 2025. Algo que no debemos confundir con un Prime Day, ya que la magnitud de las ofertas, al menos en teoría, no debe ser la misma. Pero nos da la sensación, en un primer vistazo, que en algunos casos encontramos, al menos en el caso de los smartphones, algunos modelos con unas rebajas realmente interesantes. Sobre todo por la entidad de los teléfonos rebajados, encontrando algunos de los últimos modelos de los fabricantes más importantes.

El nuevo iPhone 16e | Apple

Los móviles con rebajas más agresivas

Y es que como vais a ver, tenemos móviles de todas las gamas a nuestro alcance, y partiendo de precios de derribo, así podemos describir uno de los teléfonos que conocemos ahora y que tiene un precio de apenas 60 euros. Vamos a repasar todos esos modelos que merecen al menos que valoremos su compra, si es que estamos precisamente buscando un nuevo smartphone, estamos seguros que de este listado puede salir tu próximo móvil.

Los nuevos Redmi Note 14 | Xiaomi

Smartphones de oferta en la Fiesta de Ofertas Prime

Móviles para todos los gustos

Como podéis comprobar, en esta selección de teléfonos, los encontramos de todas las gamas. En los extremos nos encontramos con el Motorola Moto G05, que solo cuesta 69 euros, y en el de precio más elevado, tenemos al plegable tipo concha, el el razr 60 Ultra, que supera los mil euros. Pero entre medias tenemos una amplia gama de teléfonos rebajados que nos ofrecen características para todos los gustos.

TCL NXTPAPER 60 Ultra | TCL

¿Qué es tendencia actualmente en un smartphone?

Si nos fijamos en un móvil medio, hoy en día uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta de un smartphone es su batería. Estas han crecido de forma espectacular gracias a la tecnología de silicio, y por eso las baterías de 5000mAh se han quedado ya anticuadas, ahora la tendencia es equipar las de entre 6000mAh y 8000mAh.

El nuevo Realme GT 7 | Realme

Las cargas de estas baterías normalmente no son inferiores a los 100W. Las pantallas cuentan cada vez con más tasa de refresco, actualmente hay móviles que cuentan con hasta 144Hz o 165Hz. Y en cuanto a cámaras, la tendencia es sin duda el sensor de teleobjetivo, y más si es de periscopio. En ese caso, podemos disfrutar de un gran Zoom, perfecto para retratos profesionales.