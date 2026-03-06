El Nothing Phone 4a Pro ya es oficial con un Glyph totalmente renovado y más potencia

Si hay un fabricante que se ha preocupado de verdad por el diseño de sus smartphones ese es Nothing, al menos cuando hablamos de terminales Android. El diseño de estos teléfonos es seguramente el más reconocible del sector, no solo por sus acabados transparentes, sino también sus curvas sinuosas y esos artefactos luminosos que son los Glyph. Ahora el fabricante ha lanzado los nuevos 4a, que llegan en dos variantes, y con un diseño renovado con colores de lo más atractivos.

Ficha técnica del Nothing Phone 4a Pro

El nuevo teléfono estrena un diseño metálico, que le da un acabado más premium sin duda alguna. Ha reducido también su grosor hasta los 7,95mm, y desde luego el nuevo Glyph con pantalla Dot Matrix es uno de sus grandes reclamos visuales. Hablamos de un móvil de gama media con un buen potencial, gracias al procesador Snapdragon 7 Gen 4, que es uno de los más potentes de la gama media.

Nothing Phone 4a Pro | Nothing

A este le acompañan 8GB o 12GB de memoria RAM, así como un almacenamiento interno de 128GB o 256GB, con UFS 3.1, lo que proporciona una mejor velocidad tanto al leer como al escribir datos. La pantalla de este teléfono nos ofrece una diagonal de 6,83 pulgadas, así como un panel OLED con una tasa de refresco muy elevada de 144Hz. Esta tiene un brillo pico de 5000 nits, y su resolución es más elevada que Full HD+, de 1260 x 2800 píxeles.

La cámara nos ofrece tres sensores, uno de ellos es el Sony Lytia 700c que vimos en la anterior generación, con una resolución de 50 megapíxeles. También ofrece un sensor de periscopio que cuenta con un sensor Samsung JN5, así como un zoom de 3,5x. Hay un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles, también con otro sensor de 8 megapíxeles. La cámara selfie ha reducido su resolución hasta los 32 megapíxeles, frente a los 50 megapíxeles de su predecesor.

Su batería no tiene grandes cambios, con una capacidad de 5000mAh, así como una carga de 50W mediante cables. El Glyph de este modelo es redondo, y cuenta con 137 LEDs que permiten hacer todo tipo de figuras para darle personalidad al teléfono, o para mostrarnos notificaciones de diferentes situaciones. Eso sí, se trata de un panel Dot Matrix con mucha menos resolución que la de su predecesor. Eso sí, parece que los LEDs son mucho más brillantes, por lo que se podrían utilizar para alumbrar también.

Un móvil que llega con Android 16 bajo la capa Nothing OS 4.1, que contará con tres años de actualizaciones de sistema operativo, y seis años de actualizaciones de seguridad. Este se estrena en tres colores, plata, negro y un llamativo rosa. El precio de partida para la versión rosa de 12GB+256GB es de 549 euros. En los otros colores podemos hacernos con el por algo menos, ya que hay versiones de 8GB+128GB por 479 euros de partida. Las reservas están en marcha, y se pondrán a la venta el 13 de marzo.