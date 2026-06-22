El Nothing 4b se asoma al horizonte con una cámara peculiar

La firma Nothing ha conseguido hacerse un hueco en el mercado, con un diseño diferente al resto de la competencia y una relación de prestaciones y precio muy interesante para los consumidores. Ahora aparece en el horizonte un nuevo modelo, que si bien no se sabe exactamente cómo se llamará, sí que Nothing se ha encargado de dejar unas migas de pan. que nos indican de qué modelo podría tratarse y algunas pinceladas de su diseño, que anticipan una estrategia un tanto diferente para sus dispositivos. Vamos a conocer los detalles de este interesante modelo.

Teaser de Nothing para un nuevo dispositivo

Eso es lo que ha desvelado ahora la compañía, un vídeo donde se puede ver trazando las líneas de un nuevo teléfono, y donde llama la atención un detalle. Y es que el smartphone que aparece en ese plano tiene el aspecto tradicional de un móvil de Nothing, pero con un detalle bastante llamativo. Y es que contará con una cámara simple, con un solo sensor trasero, esto es bastante llamativo, porque, salvo casos puntuales, no suele ser habitual.

En estos casos, en la gama media, se ha convertido en algo habitual que los móviles cuenten con al menos dos sensores, uno principal y normalmente un ultra gran angular o macro. Pues en este caso no sería así, porque en el vídeo se puede ver claramente que el dispositivo tiene un solo sensor en la esquina, al estilo del iPhone Air, que, como sabéis, se centraba en su extrema delgadez como punto de venta, y no en las bondades de la cámara.

Fugazmente, se puede ver que esta tiene un módulo redondo a su alrededor, que hay dos zonas bien diferenciadas entre la parte superior, la de la cámara, y el resto de la trasera. En lo que se refiere al nombre, se extrae que en el tuit publicado se escribe (B)usted, lo que sugiere que utilizará la letra B para diferenciarse dentro de la gama. En definitiva, se espera que este nuevo teléfono sea el Nothing 4b, y que se posicionará en una franja económica, simplemente ya asumiendo ese diseño básico.

Que, por cierto, volvería a ser transparente, marca de la casa. Sería un móvil equiparable a los CMF de la marca, que, como sabéis, es su enseña más económica, pero que no sabemos muy bien si ahora va a ser canibalizada por este nuevo modelo. Las fuentes apuntan a que la decisión de Nothing de reducir la cámara de fotos a un solo sensor podría ser una consecuencia del aumento de precio de la memoria, que se ha convertido en algo inasumible para la mayoría de fabricantes.

Y es que con esta carestía, los fabricantes se ven obligados a subir sus precios, y eso es algo que afecta sobre todo a las gamas más asequibles, donde el precio es más ajustado y el margen se reduce exponencialmente. En ese caso, reducir el número de sensores puede compensar los altos costes de la memoria sin tener que aumentar el precio del teléfono y manteniéndolo atractivo. Y no nos engañemos, hoy con la IA se pueden hacer maravillas con un solo sensor de cámara. Esto se ha dejado ver en la cuenta india de Nothing, pero es de esperar que se extienda al resto del mercado.