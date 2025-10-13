El Honor Magic8 Pro filtra su potente ficha técnica antes de presentarse

La firma china está a punto de lanzar su nuevo teléfono de alta gama, uno de esos modelos que definen la gama de todo un fabricante, y busca ser referente en el mercado premium. En este caso el Honor Magic8 Pro se ha filtrado al completo, lo que no solo nos desvela todos sus detalles, sino que también avanza que su lanzamiento está mucho más cerca, ya que se le espera para esta misma semana.

Así sería el potente Honor Magic8 Pro

Estamos una vez más ante uno de esos teléfonos que buscan marcar tendencia, o al menos situarse junto a los teléfonos más avanzados del mercado. Y es que el teléfono a nivel de diseño es prácticamente idéntico a la séptima generación. Por ahí tenemos mucha continuidad, pero sus especificaciones demuestran que Honor ha hecho un gran esfuerzo por ofrecer un teléfono diferente y muy bien equipado.

Este teléfono llegará con una pantalla de 6,71 pulgadas, con una resolución de 1.5K, y que presumirá de una cuádruple curva en sus esquinas. Integra un lector de huellas ultrasónico bajo la pantalla, aunque también contará con una funcionalidad de reconocimiento facial. Respecto del rendimiento, nos ofrecerá el procesador más potente del momento, como es el Snapdragon 8 Elite Gen 5, por lo que nos garantizará la mayor potencia posible.

A este le acompañarán 16GB de memoria RAM. La cámara de fotos de este teléfono nos ofrecerá tres sensores, dos de ellos de 50 megapíxeles, y la estrella del conjunto. Esta será el sensor de telefoto de 200 megapíxeles, una característica cada vez más de moda cuando hablamos de móviles de alta gama. De esta manera y con una resolución tan algo obtienen retratos de calidad profesional, con una mayor calidad, detalle y luminosidad en entornos oscuros.

La batería volverá a ser otro de los aspectos destacados de los teléfonos de Honor. En este caso gracias a una gran capacidad de 7200mAh, muy por encima de la media, y que además se cargará a máxima velocidad gracias a una potencia de 120W. El teléfono llegaría con Android 16 como sistema operativo, bajo la última capa de personalización de la firma china, como es MagicOS 9.0.

Además de todas estas características, el teléfono se ha visto en acción en el test de rendimiento de Geekbench, uno de los más populares y referente del mercado. En él ha obtenido una puntuación de 3424 puntos en la prueba de un núcleo, y de 10318 en la prueba multi núcleo. Esta misma semana saldremos de dudas respecto del precio con el que se estrenará en el mercado. Aunque eso sí hablaremos del mercado chino, donde normalmente los teléfonos son mucho más baratos que en el mercado europeo, veremos si esta vez el precio en nuestro país es aún más competitivo de lo habitual.