El Motorola Edge 70 Max deja ver su diseño Premium en varias imágenes

La firma de Lenovo está muy activa en su gama media, y lo demuestra que se ha filtrado otro nuevo smartphone, del que ahora hemos conocido su aspecto. Se trata del Motorola Edge 70 Max, que parece apuntar a lo más algo de la gama media del fabricante. De hecho, el diseño que ha mostrado en las imágenes es muy revelador, y le da un toque realmente premium, a pesar de que sea muy similar al de sus predecesores. Vamos a verlo y comprobar lo que podemos esperar de este interesante smartphone.

Así será el Motorola Edge 70 Max

No contentos con haber dotado ya de cinco modelos a esta gama, Motorola también trabaja en una nueva variante, con el apellido Max, que desde luego nos avanza algo con potencial. El medio Digital Citizen ha compartido varias imágenes que nos muestran al futuro terminal de Motorola con todo detalle y en varios colores diferentes, como son negro, verde o azul, en tonos claros y muy elegantes.

Y cuando decimos elegante, es que, a pesar de tener un aspecto muy similar al resto de la gama Edge, las líneas son rectas y elegantes, propias de móviles de alta gama premium, y por tanto, eso es lo que nos transmite de un primer vistazo, que es un teléfono con un toque muy premium. Pero además de su aspecto, esta filtración nos ha desvelado algunas de las características de este terminal, que nos demuestran que es un dispositivo de alto nivel.

Empezando por su potencia, que dependerá de un procesador Snapdragon 8 Gen 5, una auténtica bestia, que aunque no es el modelo Elite, sí que nos ofrece un rendimiento de primer nivel, casi a la altura de un tope de gama. Como no podía ser de otra forma, el panel de su pantalla contará con tecnología AMOLED, esto ya no debería ser sorprendente, mientras que la cámara de fotos tendrá un sensor principal Sony Lytia de 50 megapíxeles, que es lo que solemos encontrar en la mayoría de teléfonos de gama media.

Como es cada vez más habitual en móviles de Motorola, el dispositivo contará con resistencia de grado militar, con la certificación MIL-STD 810H. Que aunque no se ha filtrado, lo lógico es que cuente con otra certificación del tipo IP68 o IP69. Una de las imágenes que ha compartido el medio que lo ha filtrado, nos muestra el teléfono cargándose sin cables, mediante carga inalámbrica, por lo que es evidente que ccontará con ella, y es una función premium más que nos da coordenadas de lo que busca Motorola con él.

No está claro si este modelo tiene algo que ver con el Motorola Edge 70 Ultra, que cuando se ha filtrado lo ha hecho con el mismo procesador, algo que podría ser casual, pero que cuando menos es bastante llamativo. El gran número de imágenes de prensa filtradas nos dan una idea de que este teléfono podría estar realmente cerca de convertirse en una realidad dentro de unas semanas. O el próximo mes de julio.