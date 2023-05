Motorola apuesta de nuevo por el lápiz con el Moto G Stylus 5G de 2023

Los móviles con lápiz inteligente llevan muchos años en el mercado, aunque hay que puntualizar que el número de modelos que lo usan es muy limitado. Y más allá de la gama alta de Samsung, tenemos a Motorola, que lleva años lanzando un interesante móvil de gama media que tiene precisamente en el lápiz inteligente a su principal atractivo. En este caso se trata del nuevo Moto G Stylus 5G de 2023, un teléfono que nos ofrece unas características muy interesantes, entre las que efectivamente encontramos también un lápiz inteligente. Un modelo que se diferencia del lanzado a principios de mayo principalmente en que cuenta con tecnología 5G, y todo ello con un procesador completamente nuevo.

Ficha técnica del Moto G Stylus 5G de 2023

El nuevo teléfono de la compañía propiedad de Lenovo nos brinda un diseño muy atractivo aderezado con ese interesante lápiz, que eso sí, no podemos esperar que sea tan completo como el S Pen de los Samsung, pero desde luego está muy bien optimizado para este teléfono. Se trata de un lápiz muy básico, que eso sí, se puede guardar junto al puerto USB tipo C con el que cuenta, ya que tiene un espacio donde alojarse cómodamente. Sin duda este es el aspecto más diferencial del teléfono, aunque como decimos, el lápiz no es precisamente inteligente, no esperemos niveles de presión o conectividad Bluetooth, es algo sí como la versión para los Fold de Samsung, que no necesita Bluetooth o batería para funcionar.

Una de las grandes novedades la encontramos en el procesador del teléfono, que se trata del nuevo Snapdragon 6 Gen 1, un nuevo chip que se suma a la gama media con un nuevo escalón de potencia, justo por debajo de la serie 7 y por encima de la serie 4. Un móvil que llega con una pantalla de 6.6 pulgadas, que presume de resolución Full HD+, así como de una tasa de refresco elevada, de 120Hz. Otras características interesantes son una carga rápida de 20W, que, si bien no está a la altura de mucha de su competencia, es más que suficiente para una carga más o menos veloz. La batería tiene la que ya consideramos como capacidad estándar, de 5000mAh.

Cámara del Moto G Stylus 5G de 2023

El nuevo teléfono de Motorola estrena una cámara de fotos dual, dentro de un módulo que nos recuerda bastante al de los iPhone 12. El sensor principal es de 50 megapíxeles, mientras que el sensor secundario es de 8 megapíxeles macro. Delante la cámara para hacer selfis tiene un sensor de 16 megapíxeles.

Precio del Moto G Stylus 5G de 2023

Este teléfono se ha lanzado de momento en Estados Unidos, donde se estrena con un precio de 399 dólares en su versión de 6GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno. Un teléfono que complementa al modelo lanzado en mayo sin 5G, y que contaba con procesador Helio G85 menos potente. Un modelo que probablemente llegue pronto a España.