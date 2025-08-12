El nuevo Realme Note 70T llega a España con batería de 6000 mAh y desde solo 109 €

Realme acaba de lanzar en España uno de sus móviles más interesantes, y sobre todo potencial superventas. Y es que echando un vistazo a sus prestaciones y al precio con el que se estrena en nuestro país, quien no tiene un móvil solvente y con un diseño atractivo es porque no quiere, porque a este precio desde luego no se puede ofrecer más. Hablamos del Realme Note 70T, que se acaba de estrenar en nuestro país.

Precio y disponibilidad

Sin duda es uno de sus aspectos más interesantes, el precio con el que llega al mercado español. Y es que se estrena en dos variantes. Una de ellas cuenta con 4 GB de memoria RAM, así como 128 GB de almacenamiento interno y tiene un precio de 109,99 euros. La versión de 4 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno es solo un poco más cara, y se estrena con un precio de 119,99 euros. Un móvil que en España se estrena con dos acabados diferentes, en color Obsidian Black y Beach Gold.

El nuevo Realme Note 70T | Realme

Ficha técnica del Realme Note 70T

Un teléfono que externamente llega con un aspecto muy atractivo, con un módulo de cámara cuadrado y esquinas redondeadas, donde además encontramos un flash LED de apariencia muy original, como la de un anillo. Cuenta con una pantalla bastante grande, de 6,74 pulgadas, que además cuenta con tasa de refresco de 90 Hz, y una resolución HD+ de 720x1600 píxeles.

A nivel de rendimiento, es bastante humilde, todo hay que decirlo, ya que cuenta con un procesador Unisoc T7250 de 12 nm de proceso de fabricación, que está acompañado por esas 4GB de memoria RAM y 128 GB o 256 GB de almacenamiento interno. La cámara de fotos es muy completa para esta gama, se compone de dos sensores. El principal es de 50 megapíxeles, mientras que el secundario es un ultra gran angular de 13 megapíxeles. Delante, la cámara para selfies se encuentra dentro de un notch en forma de gota y tiene una resolución de 5 megapíxeles.

La batería es uno de los grandes atractivos de este teléfono, ya que cuenta con una capacidad por encima de lo habitual en esta gama. Hablamos de nada menos que 6000 mAh, un 20% más de lo que encontramos en la mayoría de sus competidores. La carga rápida no lo es tanto, porque se queda en tan solo 15 W. A nivel de conectividad nos ofrece Wifi de doble banda, así como Bluetooth 5.4.

También tenemos GPS, con GALILEO, GLONASS y BDS. Así como conector USB tipo C, no está muy claro si llega con conectividad NFC, pero sería esencial tenerlo para hacer pagos en tiendas. El lector de huellas se integra en el botón lateral de encendido. Un móvil que por cierto es algo pesado, con 201 gramos, y que tiene unas dimensiones de 167.2 x 76.6 x 7.9 mm. Quedarse por debajo de los 8 mm de grosor con esta batería sin duda tiene mucho mérito.