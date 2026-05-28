Repunte de rinovirus con la subida de las temperaturas: síntomas y tratamiento

Cuando suben las temperaturas solemos pensar en alergias, golpes de calor o mosquitos, pero los resfriados tampoco desaparecen. De hecho, médicos están reportando un aumento de consultas por cuadros respiratorios leves, y uno de los virus que más circula es el rinovirus, el principal responsable del resfriado común.

Aunque mucha gente asocia los catarros al invierno, el rinovirus puede circular durante todo el año y suele repuntar especialmente en primavera y principios de otoño. Además, sus síntomas pueden confundirse fácilmente con la alergia estacional: congestión nasal, estornudos, mocos, dolor de garganta o tos leve.

¿Qué es el rinovirus?

El rinovirus es el virus más frecuente detrás del resfriado común. Afecta sobre todo a la nariz y la garganta y, en la mayoría de casos, provoca una infección leve que desaparece sola en unos días. El contagio se produce por gotitas respiratorias o al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a ojos, nariz o boca.

Los síntomas suelen aparecer entre uno y tres días después del contagio y normalmente incluyen:

Congestión.

Estornudos.

Dolor o irritación de garganta.

Tos.

Malestar general.

Dolor de cabeza.

Fiebre baja (aunque no siempre aparece).

No existe un medicamento que cure el rinovirus ni antibióticos que sirvan para eliminarlo, porque se trata de una infección viral. El tratamiento consiste en descanso, hidratación, lavados nasales con suero, analgésicos o medicamentos para bajar la fiebre si es necesario. En la mayoría de personas mejora por sí solo en entre una semana y diez días, aunque la tos puede durar algo más.