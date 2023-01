La isla dinámica ya no será exclusiva de los iPhone 15 Pro

Una vez más Apple ha obrado el milagro, y ha convertido en tendencia una característica que de alguna manera lleva presente en Android durante años. Primero, las cámaras frontales perforadas, en un orificio o doble, con forma de pastilla, precisamente como la de los iPhone 14 Pro. Y también por el uso de las notificaciones emergentes como una fuente de información dinámica. Eso es lo que ha combinado ahora Apple en su isla dinámica, que es una revisión de estos elementos y que como suele pasar, termina siendo copiada por parte de algunos fabricantes con Android. Esta isla dinámica ha sido exclusiva de los iPhone 14 Pro, pero para que ya no va a ser así en este 2023.

Llegaría a todos los modelos

Y ha sido uno de los analistas más cercanos a Apple, Mark Gurman, el que ha hecho una previsión sobre lo que llegará a esta gama en materia de pantallas. Concretamente ha desvelado que terceras fuentes le habrían avanzado que este año los iPhone 15 contarán con los mismos tamaños de pantalla de sus predecesores, pero que habrá una gran diferencia con los modelos estándar, los que no son Pro. Porque según sus palabras, los iPhone 15 y 15 Plus, contarían también con la isla dinámica. Lo que quiere decir que la nueva cámara frontal que han estrenado este año los modelos Pro llegaría por tanto a todos los teléfonos de Apple que se presenten este año, en el mes de septiembre.

Si hay isla dinámica, quiere decir que los iPhone 15 y 15 Plus tendrán una cámara dual delante en dos orificios. Por un lado, el Face ID, y por otro la cámara Facetime habitual. De otra manera no tendría sentido contar con la isla dinámica, ya que hay que recordar que actualmente sus predecesores cuentan con un notch en forma de ceja, donde se integra ese Face ID y la cámara de fotos frontal. Esta será sin duda una de las grandes novedades de los modelos de este año, junto a otra también difícilmente superable, como es la llegada del conector USB tipo C, eso sí, más bien por obligación de las autoridades europeas que por las ganas de la propia Apple.

Eso sí, este año también serán solo los modelos Pro los que estrenen un nuevo procesador, concretamente el Apple A17 Bionic. Y es que este año como sabéis, los iPhone 14 y 14 Plus han sido toda una decepción, al no añadir prácticamente novedades respecto de los modelos del año anterior, al no estrenar un nuevo procesador y quedarse con el Apple A15 Bionic. Eso sí, es posible que sí que estrenen el A16 Bionic, por lo que en 2023 los cambios de los modelos más asequibles serían más numerosos, tanto en rendimiento como en diseño, algo es algo. Todavía quedan por delante prácticamente 9 meses para su presentación, por lo que es de esperar que todavía haya muchas más novedades de camino para estos esperados móviles. Veremos si todo esto se hace realidad o solo es un rumor más.