¿iPhone SE 4 o iPhone 16E? filtrado su aspecto real en dos imágenes

Es curioso, en el mismo día vamos a conocer el diseño de dos de los teléfonos más esperados de este 2025. Si hace unas horas era el Samsung Galaxy S25 Slim el que desvelaba por fin su diseño ultra delgado en varios render, ahora son varias imágenes reales las que nos avanzan el diseño del iPhone más esperado, la cuarta generación de los SE. Pero que todo apunta a que finalmente se denominará como iPhone 16E, para integrarlo definitivamente en la gama alta de los californianos.

Este es su aspecto real

Ha sido el filtrado Sonny Dickson quien ha desvelado las dos imágenes que nos muestran el iPhone 16E tal y como es, con su aspecto real. Y no estamos hablando de unidades terminadas, porque como podéis comprobar, no tienen tan siquiera la manzana mordida en la parte trasera, sino que son dos dummies, o lo que es lo mismo, dos maquetas que recrean el aspecto de estos teléfonos.

Normalmente, se utilizan para probar las fundas que se vienen desarrollando para estos teléfonos, y que estén listas el día de su lanzamiento. Y en este caso, podemos ver dos modelos, uno de color negro y otro parece que blanco. En una de las imágenes donde vemos la trasera, podemos apreciar el único sensor con el que contará la cámara. Y aquí ya notamos alguna diferencia, porque el sensor parece más grande que el de su predecesor, y también parece que tiene una mayor barriga.

Esto ya es un indicativo de que esta cámara va a ser diferente de la de sus predecesores, y es que parece que Apple integrará un nuevo sensor dentro de ella. Junto a la cámara vemos tanto el micrófono como el flash LED, en un conjunto general que demuestra que el diseño de este teléfono será muy sencillo. En el caso de la otra imagen, tenemos los dos teléfonos de perfil, mostrando sobre todo el borde metálico que lo rodea.

Aquí también hay diferencias notables, ya que se dejan atrás los bordes curvos de sus predecesores, y abraza el diseño recto de los actuales iPhone 16. En la imagen se pueden apreciar los botones de volumen, así como el deslizable para silenciar el terminal. En la parte inferior vemos la ranura para tarjetas. En la imagen poco se puede intuir de la parte delantera de este teléfono.

Pero lo que es evidente, es que no hay ningún botón en el frontal, por lo que se confirma que no habrá Touch ID, y que como indican los rumores desde hace meses, incorporará por primera vez un Face ID para identificar a los usuarios. El tamaño no se puede apreciar bien, pero se espera que sea tan grande como un iPhone 16, con una pantalla de más de 6 pulgadas.

Todo hace indicar que este nuevo modelo será básicamente un iPhone 14 con una sola cámara. Y lo mejor de todo, llegaría al mercado con un precio muy ajustado, de entre 550 y 600 euros, lo que no está nada mal para un móvil que vendrá preparado para Apple Intelligence.