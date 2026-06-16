El iPhone 18 llegará en 2018 con una buena noticia bajo el brazo

Hace unas horas os contábamos que la cadena de suministro de Apple en China había advertido de que el iPhone Fold, sin mencionarlo, podría haberse pospuesto hasta comienzos del próximo año 2027. Y no parece tanto que no se vaya a presentar el plegable este año, sino que quizás se ponga a la venta a comienzos del próximo año. Mientras tanto, siguen adelante los planes de que el iPhone 18 no vea la luz este año junto a los modelos Pro, sino que comience un nuevo calendario de lanzamientos, donde el modelo estándar llega con unos meses de diferencia respecto de los Pro. Y sobre ese plan, ahora conocemos algunos detalles nuevos e interesantes.

No habrá escalada de precios

Como sabéis, los fabricantes están sufriendo actualmente una enorme presión con el precio de la memoria de los dispositivos, de los smartphones. Esto está obligando a muchos a lanzar nuevos modelos con importantes subidas de precio. Algo que obviamente va a golpear el mercado, que este año podría contraerse como nunca en consecuencia de esos precios más altos. Pero ahora conocemos detalles sobre el iPhone 18 que nos resultan interesantes y van en otra dirección diferente a la de la industria.

Las informaciones provienen de medios coreanos, el iPhone 18 se lanzará en 2027, y no en 2026 como cabría esperar. Y lo hará con 12 GB de memoria RAM, una cantidad notable, que sin embargo no afectará al precio del dispositivo. Esa es la gran noticia, que a pesar de esa gran memoria, no aumentará su precio finalmente, y eso en estos momentos, es oro puro para los consumidores, que van a estar acostumbrados a subidas masivas a lo largo de los próximos meses.

Además, se confirma que este modelo más básico llegará también con todas las capacidades de Siri AI presentadas en los últimos días en el WWDC 2026, la conferencia de desarrolladores celebrada en Cupertino. Este será el nuevo asistente de voz de Apple basado en Gemini, y que contará con su propia app de chatbot. Básicamente, gracias a ese aumento de la memoria RAM de los 8 GB a los 12 GB, Apple puede meter en el dispositivo a esta nueva Siri AI con todas las garantías de rendimiento.

Y es precisamente, eso, el aumentar la RAM para introducir la nueva IA y mantener los precios, lo que hará realmente atractivo a este teléfono, cuando se lance seguramente en el primer trimestre de 2027. Entonces, lo haría quizás junto al iPhone 18e, un teléfono que una vez más contará con un precio muy ajustado, y seguramente prescindirá de ese nuevo Siri AI, quizás por falta de memoria RAM, pero no es seguro.

Lo que parece seguro es que el iPhone 18 podrá disfrutar de todas las novedades de IA de Apple, y ofrecernos un excelente rendimiento en este sentido sin tener que rascarnos más el bolsillo, que va a ser la tendencia del mercado en los próximos meses. Por lo que la buena noticia es doble, hay aumento de memoria RAM y congelación del precio, no se puede pedir más por el momento.