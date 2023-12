El iPhone 17 Pro estrenará el primer chip Wifi de Apple con velocidades de vértigo

Esto es un no parar, si esta mañana os hablábamos del diseño del iPhone 16, un móvil que debería presentarse en septiembre de 2024, en esta ocasión hablamos del iPhone 17 Pro, un terminal que debería hacerlo un año más tarde, en septiembre de 2025, prácticamente a dos años vista. Y es que los rumores alrededor de estos teléfonos no entienden de plazos o modelos, y ahora hemos conocido los primeros detalles sobre la conectividad Wifi de estos teléfonos, concretamente de modelo que se estrenará dentro de dos años, y no sabemos para entonces, pero hoy podemos considerar que tendrá unas velocidades de vértigo.

Mucha más velocidad, pero ¿demasiado tarde?

Una vez más los iPhone contarán con las mejores especificaciones, pero lo harán más tarde que sus competidores Android, tal y como hemos podido comprobar ahora. Ya que según estas informaciones, el Wifi 7 se estrenarían en 2025, cuando ya este año hemos visto varios topes de gama con Android integrar este estándar de conectividad inalámbrica. Ahora bien, hablamos no solo de esto, sino que se trataría de todo un hito para los de Cupertino, ya que sería el primer móvil de la marca en contar con un chip Wifi de la propia Apple con esta velocidad.

El nuevo iPhone 15 Pro | Foto de Yuheng Ouyang en Unsplash

Ha sido el analista Jeff Pu, conocido por su información siempre cercana a la cadena de suministro de Apple desde su posición en Hong Kong, quien ha desvelado los detalles de este desarrollo por parte de Apple. Concretamente estrenaría su primer chip Wifi para el año 2025 en los iPhone 17 Pro, mientras que al año siguiente esta tecnología llegaría a los cuatro modelos del iPhone 18. Esto sin duda pondría en aprietos a Broadcom, la empresa detrás de los chips de conectividad Wifi de los actuales iPhone.

Ahora bien, este chip de Apple no será el encargado de llevar el Wifi 7 a los iPhone, ya que sería el próximo año, en septiembre, cuando los iPhone 16 Pro estrenarían esta nueva tecnología de conectividad en sus modelos. Por tanto, aunque no habrá que esperar dos años a contar con esta velocidad de Wifi en los teléfonos de Apple, sí que seguirán claramente atrasados respecto de sus competidores, ya que lo incorporarán con más de un año de diferencia, casi dos, algo a lo que lamentablemente ya nos hemos acostumbrado con Apple.

Con esta nueva tecnología los iPhone podrán conectarse indistintamente a redes de 2.4GHz, 5GHz y 6GHz, y además de manera simultánea. Y lo más importante, si nuestro router también es compatible con esos estándares, que es lo realmente difícil a día de hoy, nuestro teléfono podrá alcanzar velocidades de descarga de hasta 40Gbps, aunque para ello evidentemente hará falta también que la velocidad de nuestra fibra sea también así de espectacularmente alta.

Así que tendremos Wifi 7 en los próximos iPhone en dos fases, una con el chip de Broadcom, y después con el primero de Apple. Algo que supondrá que los nuevos iPhone podrán navegar hasta cuatro veces más rápido que sus predecesores.