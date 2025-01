iPhone 17: se confirma una de sus características más esperadas

Este año 2025 que acabamos de estrenar será testigo del lanzamiento de una nueva hornada de teléfonos de Apple, concretamente de los iPhone 17. Estos terminales llegarán al mercado una vez más para ofrecernos lo más avanzado de la marca, y también lo más deseado por millones de consumidores de todo el planeta. A pesar de que los modelos más accesibles, incluso los que se han presentado hace apenas tres meses, carecen de una característica que tienen incluso móviles Android de poco más de 100 euros, algo que muchos seguidores de la marca no perdonan.

Unos iPhone 17 con pantallas más fluidas

No es nada nuevo que los teléfonos no Pro de Apple no cuentan con una pantalla ProMotion. Este es el rimbombante nombre que los de Cupertino ponen a sus pantallas con una tasa de refresco elevada, o lo que es lo mismo, de 120 Hz. Como sabéis, hay móviles de apenas 120 euros con Android que ofrecen 90 Hz, y a partir de los 150 euros los encontramos con esos mismos 120 Hz. Pero los iPhone 16, por ejemplo, no la tienen.

Y eso va a cambiar con los iPhone 17, que sí contarán por fin con la pantalla ProMotion. Y esto es ahora noticia porque finalmente sabemos que la cadena de suministro de los californianos va a albergar los componentes necesarios para poder fabricar unas pantallas ProMotion para los modelos de iPhone más asequibles. Ahora unas informaciones que llegan desde el medio ETNews, cercano a la cadena de suministro de Apple, asegura que Apple ya tiene preparada la infraestructura para dotar a estos teléfonos de esos paneles.

Concretamente, LG Display aumentará la producción de pantallas OLED respecto de lo que ha producido durante 2024, alcanzando los 70 millones de unidades anuales. Los que suministre LG a Apple contarán con la tecnología LPTO, que son los que ofrecen la frecuencia de actualización variable, entre 1 Hz y 120 Hz. Todos estos paneles contarían con las especificaciones de Apple para poder dotar a sus iPhone de este tipo de tasa de refresco elevada.

Por tanto, parece que va tomando forma una evolución de la cadena de suministro de Apple para que todos los modelos de iPhone 17 cuenten con una pantalla ProMotion. No solo para los modelos no Pro, sino también para el futuro iPhone 17 Air, que será una de las mayores novedades de la marca en este 2025, un modelo ultradelgado, que también será muy potente. Se cree que la limitación existente hasta ahora en la gama con los paneles LPTO parece haber sido consecuencia de una falta de suministro por parte de Apple, y no tanto una estrategia comercial para incentivar las ventas de sus modelos Pro.

Ahora parece que con todo este stock de pantallas normalizado de cara al año que viene, todo apunta a que Apple por fin podrá ofrecer las mismas pantallas en todos los modelos, acabando así con una injusticia en la ficha técnica de los modelos no Pro, que nadie entendía, sobre todo al compararlos con los móviles Android más económicos.