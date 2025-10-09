Google Chrome dejará de funcionar en estos móviles Xiaomi

Navegar en Internet es algo que seguimos haciendo asiduamente en nuestros smartphones. A pesar de que cada vez usamos más apps y plataformas online que no necesitan del navegador, este siendo esencial para muchas tareas que realizamos en nuestro teléfono. Y entre todos los navegadores, Google Chrome es el más popular y utilizado de todos. Y ahora sabemos que va a dejar de ser compatible con muchos móviles Xiaomi, así como otros muchos que simplemente dejarán de ser compatibles por razones de sistema operativo.

¿Por qué dejarán de ser compatibles?

Como suele ocurrir tantas veces cuando hablamos de hardware y software, cuando este último deja de ser compatible con ciertos componentes, los teléfonos móviles se ven condenados a dejar de ser compatibles con numerosas apps, como ocurre en este caso con el navegador web de Google. Y es que las nuevas exigencias del navegador dejan en la estacada a decenas de modelos de smartphones de la marca, que, eso sí, ya tienen bastante tiempo a sus espaldas.

Google Chrome | Pexels

Concretamente será la versión 139 de Google Chrome la que dejará de ser compatible con los sistemas operativos Android 8.0 Oreo y Android 9.0 Pie. Esto quiere decir que todos aquellos smartphones de Xiaomi o de cualquier otra marca que estén utilizando este sistema operativo ya no podrán seguir haciéndolo con esta actualización. Ya con la versión 138 los teléfonos de Xiaomi dejaron de recibir muchas actualizaciones de seguridad dentro de estos sistemas operativos, mientras el navegador seguía siendo funcional. Algo que ya no pasará con la nueva versión.

¿Qué smartphones de Xiaomi dejan de ser compatibles?

Son muchos los móviles que se quedaron en Android 7, 8 y 9, que no recibieron más actualizaciones de sistema más allá de estas versiones, y son todos esos los que dejarán de ser compatibles, los siguientes:

Smartphones con Android 7.0

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 5s

Xiaomi Mi 5S Plus

Xiaomi Mi Max

Redmi 4

Redmi 4 Prime

Redmi 4X

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5A / Redmi Y1

Redmi Note 5A Prime / Redmi Y1 Lite

Smartphones con Android 7.1

Xiaomi Mi Max 2

Redmi Note 5A Prime / Redmi Y1

Redmi 5

Redmi 5A

Smartphones con Android 8 o 9

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi MIX 2

Xiaomi MIX 3 5G

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Mi 5X

Xiaomi Mi A1

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Xiaomi Mi Note 3

Redmi 6 / 6A

No es el fin del mundo para los usuarios de estos smartphones, pero sí que supone un gran contratiempo, ya que quienes usen todavía estos móviles deberán instalar un navegador alternativo. Como por ejemplo Firefox, Microsoft Edge, Opera o el navegador de Samsung, que deberían seguir siendo compatibles con estas versiones, aunque lo más normal es que poco a poco vayan dejando de serlo.