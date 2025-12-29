NUEVO MODELO
Motorola anuncia que su ultradelgado X70 Air tiene sucesor
Motorola no se conforma con un modelo ultra delgado, sino que tendrá dos, gracias a la nueva variante Pro.
Aunque no han sido precisamente un éxito de masas, los móviles con perfil ultradelgado han sido tendencia a lo largo de este año 2025. El Samsung Galaxy S25 Edge, que no tendrá sucesor, el iPhone Air, que parece que sí lo recibirá en 2026, y ahora el Moto X70 Air, que por lo que conocemos en breve va a tener un modelo Pro en el mercado. Pues bien, todos ellos nos ofrecerán un factor en común, un perfil muy delgado, por debajo de los 6 mm. Vamos a conocer los detalles de este inminente lanzamiento, que promete grandes emociones a quienes apuesten por este terminal.
Lo que ahora conocemos de este X70 Air Pro
Pues bien, ha sido la propia Motorola la que ha compartido un teaser donde nos muestra que está trabajando en una nueva generación de este teléfono, concretamente el Moto X70 Air Pro. El mensaje de este teaser dice algo así como Más Pro, y por lo que nos da a entender que si ya de por sí el primero de estos modelos ya era suficientemente Pro, pues ahora podemos esperar incluso más de este nuevo modelo que acaban de anunciar.
Un modelo que a nivel global, por tanto, en España, podría denominarse como Moto Edge 70 Pro. Quienes han seguido de cerca la actualidad de Motorola en las últimas semanas nos han brindado información interesante sobre este nuevo smartphone. Como que sería el mismo que vimos la certificación china 3C, con el modelo XT2603-1. En ese paso por la certificación, habría mostrado un par de características clave que nos permiten hacernos una idea de lo que esperar de él.
Por un lado, gracias al paso por este test de rendimiento, sabemos que contaría con un procesador Snapdragon 7+ Gen 5, el más potente de Qualcomm para la gama media. Cabe recordar, que el modelo original cuenta con la anterior generación de este procesador, concretamente el Snapdragon 7 Gen 4. Por tanto, en este caso habría un salto de potencia, que podría justificar perfectamente ese nuevo apellido Pro para este teléfono.
Otra de las características que mejorarían de este smartphone sería la potencia de su batería, ya que esta contará con una carga aún más potente. Si la del modelo original era de 67 W, ahora esta crecerá hasta los 90 W, lo que es un salto notable en cuanto a poder de carga rápida, algo que agradecen y mucho los usuarios. Este teléfono no tendría que ver con el Motorola Signature que se ha dejado ver en una tienda India recientemente.
En ese caso contaría con una mayor potencia y estaría orientado a una gama más alta, con el procesador Snadpragon 8 Gen 5, uno de los más potentes del momento entre los móviles Android. Volviendo al X70 Air Pro, Motorola también presume de que contará con mucha más IA, y, por tanto, esperamos que a su vez con más capacidad para gestionarla con una NPU más solvente. No debería tardar mucho en convertirse en una realidad este nuevo Motorola.
