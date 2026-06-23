Este móvil de POCO es una de las gangas del Prime Day 2026: solo cuesta 89€

Si estás buscando un buen móvil en el Prime Day, no cabe duda de que este es uno de los mejores candidatos, sobre todo si no te quieres rascar el bolsillo, vamos, lo menos posible. Y es que el POCO C85 es una de las mejores ofertas de este Prime Day, por solo 89 euros tenemos un smartphone de verdad, y que nos va a servir para nuestro día a día en redes sociales, juegos o incluso IA, a un precio de derribo.

Precio y disponibilidad

El POCO C85 está disponible ya en el Prime Day en tres colores, negro, verde y morado. La versión de 6GB+128GB es la quetiene un precio de 89 euros , mientras que la de 8GB+256GB tiene un precio algo más elevado, de 99,99 euros, y que desde luego merece incluso más la pena por esos 256 GB de almacenamiento, que ya quisieran muchos.

El POCO C85 | Poco

El móvil ideal para el 80% de los consumidores

Si miramos una a una las características de este teléfono, y comprobamos todo lo que son capaces de ofrecernos, terminamos por convencernos de que para disfrutar de una experiencia básica con un teléfono no hace falta gastarse nada más. Nada más para estar en el mundo, enterarse de todo, disfrutar de nuestros contenidos favoritos y estar conectados con los que queremos, todo lo podemos hacer con este POCO C85.

Que tiene una pantalla muy grande, de 6,9 pulgadas, con tecnología LCD y una resolución HD+. Y muy importante, una pantalla de 120 Hz, algo que recordemos no nos ofrece un iPhone 16 que valía casi mil euros. Es un móvil con un procesador bastante potente para lo que cuesta, como es un MediaTek Dimensity 6300, que nos brinda conectividad 5G y un rendimiento muy solvente para jugar, editar multimedia, redes sociales, internet y mucho más.

Además, las versiones vienen bien provistas de RAM y almacenamiento respetable, así que en ese aspecto no hay nada que objetar. En lo que a la cámara de fotos ser refiere, nos ofrece, es bastante sencilla, pero más que suficiente, con un sensor principal de 50 megapíxeles, y uno auxiliar acompañándole. Delante, la cámara para hacer selfies o videollamadas tiene un sensor de 8 megapíxeles, correcto sin más.

Y uno de sus puntos fuertes es sin duda la batería, de las más grandes en este rango de precio, ya que cuenta con una capacidad de nada menos que 6000 mAh, por encima de la media, y además, su carga de 33 W es bastante potente para lo que se estila en estas gamas. Llega con Android 16 bajo el brazo, con HyperOS 3, lo que no está nada mal. No se puede pedir más por menos, desde luego. Sin duda, una de las grandes gangas de este Prime Day que acaba de empezar y que se extenderá hasta el 26 de junio.