Apple declara estos iPhone obsoletos: comprueba si el tuyo está en la lista

Apple ha actualizado su lista de dispositivos obsoletos, lo que supone el final del soporte oficial para varios modelos de iPhone que ya han superado su ciclo de vida. La decisión implica que estos teléfonos dejarán de recibir reparaciones oficiales, actualizaciones y, en algunos casos, piezas originales.

Cuando Apple clasifica un dispositivo como obsoleto, han pasado al menos siete años desde que dejó de venderse. A partir de ese momento, la compañía deja de ofrecer asistencia técnica completa, lo que dificulta su mantenimiento y reduce su vida útil.

Aunque estos móviles pueden seguir funcionando, su rendimiento se vuelve limitado con el paso del tiempo. Además, dejan de recibir nuevas versiones del sistema operativo, lo que afecta a la seguridad y a la compatibilidad con aplicaciones actuales.

Modelos afectados

Entre los dispositivos que han quedado fuera del soporte se encuentran varios modelos antiguos, como el iPhone SE de primera generación, así como otros lanzados hace más de una década.

A esta situación se suman otros iPhone que, sin estar aún oficialmente obsoletos, ya no reciben actualizaciones recientes del sistema operativo, como los iPhone XR, XS y XS Max, que se han quedado sin acceso a las versiones más nuevas de iOS.

Apple suele ofrecer entre seis y ocho años de actualizaciones para sus dispositivos, un periodo superior al de muchos otros fabricantes. Sin embargo, una vez superado ese tiempo, los modelos más antiguos quedan fuera de las novedades tecnológicas y de seguridad.

Los expertos recomiendan revisar si el dispositivo sigue recibiendo actualizaciones y valorar el cambio a un modelo más reciente si el uso es intensivo. Para evitar quedar desactualizado, deberías comprarte del iPhone 14 en adelante.