Día Mundial de la Fotografía: sácale el máximo partido a la cámara de tu smartphone

Hemos naturalizado el hecho de tener siempre a mano la cámara de fotos, todo gracias a los teléfonos móviles. Estos nos acompañan a lo largo de todo el día y son múltiples las funciones que albergan. Aunque no siempre logramos sacarles el mayor rendimiento a estas, a continuación, te ofrecemos algunos consejos con los que exprimir al máximo la cámara de tu móvil.

Sigue estos consejos y le sacarás el mayor provecho posible a la cámara de tu móvil

Cómo cada año el 19 de agosto se celebra el Día mundial de la Fotografía, no hay mejor forma de conmemorar que sacar algunas fotos. Para conseguir el mejor resultado y el máximo rendimiento de las cámaras de nuestros móviles puedes seguir los siguientes consejos.

Cómo habilitar las líneas de cuadrícula de la cámara en un iPhone y tomar mejores fotos | Foto-de-Ferdinand-Stöhr-en-Unsplash

Algo que seguramente no te has dado cuenta cuando sacas tu móvil para hacer una foto es si está o no limpia la lente. Esto es algo que merma la calidad de nuestras fotos. Probablemente el móvil sea lo más usado a lo largo del día y por ello la lente puede acumular suciedad, ya sean huellas dactilares o polvo. Mantener limpia la lente usando para ellos un paño suave, nos garantiza que nuestras fotografías tengan una imagen más clara sin ningún tipo de obstrucción.

Muchos de estos dispositivos permiten hacer un uso personalizado de la cámara, algo con lo que podemos jugar para sacarle el mayor partido. Esto sucede con el Modo HDR, gracias a este podremos aprovechar al máximo la luz natural y las escenas de alto contraste. Usar el modo HDR y combinar varias exposiciones, con las áreas más claras y las más oscuras, proporciona un mayor detalle y una imagen mucho más equilibrada.

Debemos tener en cuenta que la luz es la base principal de la fotografía y que de ella depende directamente el resultado final. Para conseguir fotografías en las que se realzan los colores y las texturas, con luz suave y cálida es recomendable usar la luz que nos ofrece la hora dorada del atardecer o la luminosidad de las primeras horas de la mañana. Los resultados serán inmejorables.

Aunque no está demás experimentar con perspectivas y ángulos, con lo que tus fotos serán únicas. Si quieres los mejores resultados y que tus fotos sean equilibradas y atractivas, es importante aplicar la regla de los tercios. Muchos de nuestros móviles nos ofrecen la posibilidad de dividir la pantalla en nueve partes iguales, con la ayuda de unas líneas horizontales y verticales. Está teoría nos invita a colocar el foco principal de atención de la imagen en las intersecciones de estas líneas.

A menudo el resultado final de una foto se estropea por falta de nitidez, sobre todo al utilizar el zoom o por falta de luz. Para conseguir las mejores instantáneas, es importante que el móvil esté estable, bien apoyado de forma estable o sobre un trípode. Incluso haciendo uso del temporizador para evitar movimientos involuntarios que pueden influir negativamente en el resultado final.