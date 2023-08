Tu móvil Samsung estrenará un genial widget para la cámara de fotos

Los widgets son sin duda uno de los elementos más populares en nuestros móviles, lo llevan siendo desde hace años, aunque desde que Apple los añadió a su iOS han cobrado si cabe más de esa popularidad. En esta ocasión hemos conocido un nuevo widget por parte de Samsung, un fabricante que cuida mucho su software, y al que le gusta mimar a sus usuarios con nuevos motivos para serles fieles. En esta ocasión se trata de un widget para la cámara de fotos, que nos va a permitir ahorrar mucho tiempo cuando hacemos fotos.

Accede antes a la cámara

No tendría mucho sentido hacer un widget para acceder a la cámara de fotos cuando el icono de esta ya nos lleva a ella para hacer las fotos que sean necesarias. Pero este widget tiene bastante sentido, porque se va a poder personalizar para que nos ofrezca siempre el modo de disparo que estamos buscando. Concretamente en los ajustesvamos a poder elegir dos aspectos. Uno de ellos es el modo de fotografía con el que se va a abrir la cámara.

Esto quiere decir que, si somos más dados a hacer panorámicas, podremos configurar el widget para poder iniciar la cámara en este modo de fotografía. Todos los modos que podemos configurar por defecto en el widget son estos:

Foto

Retrato

Vídeo

Pro

Video Pro

Noche

Panorama

Super cámara lenta

Cámara lenta

Hyperlapse

Modo retrato

Toma única

Pero además de esto tenemos la posibilidad de elegir si queremos que se abra la cámara delantera o trasera directamente. Incluso vamos a poder personalizar el aspecto del widget, con una funcionalidad también relacionada con la fotografía. Ya que podemos darle la apariencia que queramos seleccionando una foto de nuestra galería de imágenes. De esta manera podremos crear tantos widgets como queramos adaptados a las diferentes modalidades de disparo de la cámara, y por tanto ahorrando tiempo a la hora de hacer la foto, algo que en algunas ocasiones es esencial.

Sin duda un widget que puede ser muy útil sobre todo para aquellos usuarios que suelen utilizar más la cámara del teléfono móvil de manera habitual. Y lo mejor es que ahorramos tiempo al acceder directamente al modo de cámara que queremos utilizar en cada momento. Un nuevo widget que llegará con One UI 6.0, la nueva versión de la capa de los coreanos, que ya se puede probar a modo de beta en los Samsung Galaxy S23. Por tanto, si no tienes uno de estos móviles o no te animas con las versiones beta, tendrás que esperar a finales de año para contar con esta nueva versión y por tanto con estos widgets.