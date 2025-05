Desvelado oficialmente el precio del Nothing Phone 3

Nothing es una de las empresas más jóvenes del mercado, no en vano lleva apenas tres años comercializando productos, y ya se ha hecho un importante hueco en la industria. Y lo que es más relevante, se ha convertido en una marca con productos reconocibles a simple vista. Carl Pei es su fundador, también lo fue de OnePlus, y ahora ha avanzado cuál será el precio de su nuevo smartphone, el Nothing Phone 3. Será la tercera generación de su buque insignia, que pretende ser más potente que nunca. Ahora su fundador ha desvelado también cuál será su precio oficial.

El Nothing Phone 3 será más caro, pero también más potente

Ha sido el propio Pei el que nos ha desvelado, todavía a meses de su lanzamiento, el precio que tendrá este nuevo teléfono inteligente. Concretamente, en el vídeo que ha publicado hoy avanzando algunos detalles de su futuro tope de gama, ha desvelado que el precio de su Phone 3 será de unas 800 libras, lo que son unos 950 euros al cambio.

Sin duda se trata de un precio mucho más elevado del que hemos visto de sus predecesores. Estos llegaban al mercado por precios que se movían entre los 600 y 700 euros, y en este caso habrá un salto importante en el coste del dispositivo. Eso sí, para tranquilidad, o no, de los potenciales compradores de este teléfono, el CEO de la marca ha desvelado que este teléfono contará con materiales de primera calidad.

También habrá importantes mejoras en el rendimiento, y un software que hará subir de nivel a este teléfono. Por tanto, debemos esperar un Nothing Phone 3 que se convierta de verdad en todo un móvil tope de gama o buque insignia de la marca. Su predecesor, el Nothing Phone 2, se presentaba hace casi dos años, por lo que han cambiado mucho las cosas desde entonces.

Entre medias hemos conocido nuevos modelos de gama media, como los recientes Nothing Phone 3a. Y, por tanto, le toca el turno a un verdadero tope de gama que pueda justificar ese importante aumento de precio que los lleva al borde de los 1000 euros. Si nos fijamos en su predecesor, hay muchas cosas que mejorar. No en su pantalla, que ya entonces era grande y con alta resolución.

Sino en su procesador, que debería ser el nuevo Snapdragon 8 Elite. También en su cámara de fotos, que al igual que el Phone 3a, debería llegar con un tercer sensor, concretamente un telefoto de periscopio, para darle a la cámara el caché que se merece. Y también hay mucho margen de mejora en la batería.

La de su anterior modelo era algo justa, de 4700 mAh, y viendo cómo está el mercado en este aspecto, deberíamos pedirle a Nothing una de al menos 6000 mAh para este nuevo modelo, sino más. Y por supuesto, una mayor presencia de la IA, con sello personal de Nothing. Muchas mejoras que podrían justificar este elevado precio que anticipa Carl Pei. Un teléfono que se espera para finales de este próximo verano.