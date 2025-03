Los Nothing Phone 3a y 3a Pro se estrenan con una cámara periscópica como gran atractivo

Lo sabíamos desde hace muchas semanas, ya que a finales de enero la propia Nothing había avanzado un lanzamiento para el 4 de marzo. Y aquí estamos, conociendo la nueva gama de teléfonos de la firma fundada por el ex de OnePlus, Carl Pei. Y la verdad que no han defraudado, porque en el marco del MWC de Barcelona han presentado sus teléfonos más revolucionarios hasta la fecha. Y es que sobre todo será su cámara la que acapare el interés de los futuros compradores de este teléfono, ya que la joven marca ahora se ha unido al selecto club de fabricantes que cuentan con sensores de periscopio en sus cámaras de fotos.

Ficha técnica del Nothing Phone 3a Pro

Sin duda la seña de identidad de la firma no se ve alterada con este nuevo modelo. Que presume otra vez de un diseño transparente que juega a mostrarnos la electrónica de dispositivo y sobre todo a jugar con sus ya característicos Glyph, que no es otra cosa que la iluminación LED de su parte trasera, que como sabéis se puede personalizar. En esta parte trasera podemos ver ahora la cámara triple de este modelo Pro, que estrena ese esperado sensor de periscopio.

Y es que esta cuenta con un sensor principal de 50 megapíxeles, acompañado de un ultra gran angular de 8 megapíxeles, y por supuesto, el nuevo sensor de periscopio telefoto. Este nos ofrece una resolución de 50 megapíxeles, así como un Zoom óptico sin pérdidas de 3x. Este es sin duda el gran atractivo del teléfono. Que, por otro lado, es bastante potente para pertenecer a la gama media. Su cámara frontal también es grande, con un sensor de 50 megapíxeles.

Y es que tiene un procesador Snapdragon 7s Gen 3, el más rápido que Qualcomm brinda a los teléfonos de esta gama. Por tanto, podemos esperar un funcionamiento fluido y muy rápido. Este viene acompañado por 12 GB de memoria RAM, así como 256 GB de almacenamiento interno. Su pantalla tiene un tamaño de 6,77 pulgadas, cuenta con tecnología AMOLED y una tasa de refresco de 120 Hz.

Respecto de la batería, tenemos una de 5000 mAh, aquí de momento no ha llegado ese salto de capacidad de sus competidores. Se carga rápido, gracias a una potencia de 50 W, el 50% en tan solo 19 minutos, lo que no está nada mal. Un terminal que llega con Wifi 6, así como Bluetooth 5.4, NFC para pagos en tiendas, GPS o conector USB tipo C. Su software es Android 15 bajo la capa Nothing OS 3.1. Este modelo Pro se podrá comprar en España por 459 euros en color gris y negro.

Aquí el resumen de la ficha técnica es bastante sencillo, ya que estamos ante un móvil donde solo hay dos cambios visibles respecto de la de su hermano mayor, el modelo Pro. Y es que este modelo estándar, como os podéis imaginar, cuenta con un tercer sensor de 50 megapíxeles que solo es telefoto, y no de periscopio como el modelo más avanzado.

Por otro lado, la cámara frontal también es diferente, en este caso con menos resolución, con un sensor de 32 megapíxeles, igualmente muy solvente. En el resto es exactamente el mismo teléfono, y su precio parte de los 329 euros. Hay versiones de 8 GB y 12 GB de memoria RAM, así como 128 GB o 256 GB de almacenamiento interno.