¿Cuánto cuesta fabricar un iPhone 13?

Hace unas semanas Apple presentaba sus nuevos iPhone 13, los teléfonos más esperados del año, que una vez más han llegado con cuatro variantes diferentes. Una de las preguntas que nos hacemos cada vez que lanzan los nuevos teléfonos de los de Cupertino es cuánto cuesta fabricar estos teléfonos, para hacernos una idea de hasta qué punto están inflados los precios de estos teléfonos. Como es lógico, no todo es ganancia en los teléfonos de Apple, y hay muchos gastos que hay que descontar para poder encontrar esos beneficios en la explotación de estos teléfonos. Nos hacemos eco de un informe que nos muestra cuáles son esos costes de fabricación de la nueva gama de iPhone 13.

Esto es lo que cuesta fabricarlo

Pues bien, el informe que ha desvelado estos costes es el de TechInsights, que nos ha descubierto cuáles son los costes totales de producción de estos modelos. En base a este el iPhone 13 Pro tiene un coste de 570 dólares, por lo que respecto del precio de 999 dólares que tiene el teléfono hay una diferencia de 429 dólares, que en el caso de los modelos que se venden en países como España es incluso mayor, ya que los precios son más elevados. Por tanto, los iPhone 13 Pro tienen un precio de coste de 20 dólares más respecto de su predecesor, por lo que a priori los márgenes de Apple habrían sido menores.

iPhone 13 Pro Max o Samsung Galaxy S21 Ultra, ¿cuál es más rápido? | Photo by David Švihovec on Unsplash

Si lo comparamos con el coste que debe asumir Samsung para fabricar los Galaxy S21+, su equivalente en la gama al iPhone 13 Pro, este es bastante más económico, de 508 dólares, 60 dólares menos. No se sabe exactamente la razón detrás del aumento de costes para Apple, pero puede deberse a muchos factores, entre los que no hay que descartar una carestía en los componentes electrónicos como consecuencia de su escasez. Ahora bien, hay que aclarar un aspecto de estos números, y es que ese coste es el de los componentes electrónicos. Aparte hay que añadir el propio ensamblado y fabricación, así como todas las partidas de gasto asociadas al I+D, que en el caso de Apple es bastante, el Marketing, las ventas y distribución, así como otros aspectos que no entran dentro de esa cuenta.

Problemas en la producción del iPhone 13, se retrasarán las entregas | Apple

En cualquier caso, Apple obtiene un jugoso margen con sus teléfonos, aunque lo llamativo en este caso es que el precio de los componentes ha sido más elevado que el de modelos anteriores. Recordemos que el iPhone 13 Pro tiene un precio en España que parte de los 1.159 euros, que es bastante más elevado que los 862 euros al cambio que cuesta el mismo modelo en Estados Unidos, el país donde seguramente más barato podemos comprar estos teléfonos. Ahora bien, es evidente la fiscalidad, impuestos y peculiaridades de cada país pueden disparar el precio de estos teléfonos. Poco a poco el precio de los móviles ha ido creciendo en los últimos años, habiéndose convertido en algo habitual pagar mil euros por unos móviles que en muchos casos no son considerados tan siquiera móviles topes de gama.